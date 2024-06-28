Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda Teknik Arıza Sonrası Seferler Normale Döndü - Son Dakika
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Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda Teknik Arıza Sonrası Seferler Normale Döndü

Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda sabah saatlerinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Metro İstanbul'un duyurusuna göre, arızanın giderilmesi için Tekstilkent istasyonundan aktarmalı seferler düzenlendi ve ücretsiz İETT otobüsleri hizmet verildi. Arızanın yaklaşık 4 saat süren tamiratının ardından seferler normale döndü.

28.06.2024 10:41
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Yıldız- Mahmutbey Metro Hattı'nda yaklaşık 4 saat süren teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle sabah seferlerde aksama yaşandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı yapıldığı belirtildi.

Duyuruda, Mahmutbey-Tekstilkent istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verildiği kaydedildi.

Vatandaşlar, seferlerde yaşanan aksama nedeniyle duraklarda yoğunluk olduğunu belirterek, duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.

Metro hattında yaklaşık 4 saat süren teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda Teknik Arıza Sonrası Seferler Normale Döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda Teknik Arıza Sonrası Seferler Normale Döndü - Son Dakika
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