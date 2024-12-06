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Yıldız Şelalesi Kışa Hazır

Yıldız Şelalesi, buz sarkıtları ve karla kaplı güzellikleriyle kış manzarası sunuyor.

06.12.2024 23:32
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Yıldız şelalesi kış güzelliğine büründü

SİVAS - Sivas'ın doğal güzelliklerinden Yıldız Şelalesinde dondurucu soğukların etkisiyle buz sarkıtları oluştu. Şelalenin kristalize sarkıtları ve karlı kaplı çevresi adeta görsel şölen sundu.

Geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Sibirya soğuklarının yaşandığı kent adeta buz kesti. Bu durumdan etkilenenlerden birisi de Sivas - Yıldız Dağı güzergahında yer alan ve sit alanı ilan edilen Yıldız Şelalesi oldu. Doğal güzellikleriyle saklı cennet olarak nitelendirilen şelalede, soğukların etkisiyle buz sarkıtları oluştu. Yaz aylarında coşkun akışıyla bilinen ve sıkça misafir ağırlayan şelale, soğuk havaların etkisiyle adeta sessizliğe büründü.

"Çok güzel görüntüler oluşmuş"

Yusuf Taha İnanıcı ilk kez geldiği şelaleyi çok beğendiğini belirterek, "Şu an Değirmenaltı şelalesi olarak da bilinen Yıldız şelalesindeyiz. Hep bahsediyorlardı ilk kez geldim. Buz tutmuş. İçerisini merak ediyorum. Yağan kar ile çok güzel görüntüler oluşmuş. Havalar çok soğuk -23 dereceyi gördük. Buz tutması çok doğal" dedi.

Kaynak: İHA

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