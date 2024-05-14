Yıldıztepe Kayak Merkezi\'nde Kar Yağışı

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu.
Çankırı genelinde gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak, Ilgaz ilçesinin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçede, Yıldıztepe Kayak Merkezi ve Mülayim Yaylası mayıs ayında beyaz örtüyle kaplandı.
Yağışın ardından karla kaplanan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.
Mart ayının ilk haftası kayak sezonunun kapandığı Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yer yer 3 santimetreye ulaştı.
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