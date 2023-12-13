 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yılın en iyisi Geminid meteor yağmuru yarın zirve yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Yılın en iyisi Geminid meteor yağmuru yarın zirve yapacak

NASA, Geminid meteor yağmurunun yarın zirveye ulaşacağını duyurdu. Meteorlar belirli bir yönden gelmediği için dünyanın her yerinden izlenebilecek. Saatte 60 ila 120 meteor görülebileceği tahmin ediliyor. Gökyüzünün açık olduğu ve ışık kirliliğinin bulunmadığı noktalardan izlenebilir.

Yılın en iyisi Geminid meteor yağmuru yarın zirve yapacak
13.12.2023 - 20:31,  Güncelleme: 20:33
Abone Ol

CAPE Yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmuru, yarın zirve yaparak karanlık gökyüzünü aydınlatacak.

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), yaptığı açıklamada, meteorların belirli bir yönden gelmediği için dünyanın her yerinden izlenebileceğini belirtti.

NASA, yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmurunun yarın zirveye ulaşacağını aktararak, yağmurun en yoğun olduğu zamanda saatte 60 ila 120 meteor görülebileceğini kaydetti.

Uzmanlar, gökyüzünün açık olduğu ve ışık kirliliğinin bulunmadığı noktalardan meteor yağmurunun izlenebileceğini bildirdi.

Greenwich Gözlemevi de Geminid'in renkleri nedeniyle ayırt edici olduğuna dikkati çekerek, renklerinin beyaz, sarı yeşil, kırmızı ya da mavi olabileceğini ifade etti.

Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyruklu yıldızın, güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Uzay, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılın en iyisi Geminid meteor yağmuru yarın zirve yapacak - Son Dakika


19:48
Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi
19:08
Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız
19:04
Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi
18:18
Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49
Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23
Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi
16:40
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı

Son Dakika
19:48 Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi
19:08 Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız
19:04 Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi
18:18 Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49 Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23 Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi
16:40 Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34 HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 21:06:17. #1.11#
SON DAKİKA: Yılın en iyisi Geminid meteor yağmuru yarın zirve yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement