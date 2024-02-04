Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ocak ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar Fiat, Renault ve Volkswagen olarak sıralandı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yılın ilk ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 56,6 artarak 79 bin 701'e yükseldi. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 71,7 artışla 64 bin 41, hafif ticari araç satışları ise yüzde 15,1 yükselişle 15 bin 660 oldu.
Söz konusu rakamlar tüm zamanların en yüksek ocak ayı verileri olarak kayıtlara geçti.
Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 11 bin 724 ile Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 10 bin 5 satışla Renault, 6 bin 516 satışla da Volkswagen takip etti.
Ford, 6 bin 282 satışla dördüncü, Toyota 5 bin 782 satışla beşinci sırada yer aldı.
En fazla otomobil satışını Renault yaptı
Otomobil satışları ele alındığında ocak ayında en fazla satış gerçekleştiren marka 8 bin 873 ile Renault oldu. Onu 7 bin 611 satışla Fiat, 4 bin 590 satışla Toyota izledi.
Volkswagen, 4 bin 580araç satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Chery, 4 bin 450 satışla beşinci sırada yer aldı.
Lüks otomobil satışı hız kesmedi
Toplam 52 markanın yer aldığı ODMD listesinde geçen ay Smart hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.
Togg'un teslimatları ocak ayı için 1625 olarak gerçekleşirken, Tesla'nın satışları ise 220'de kaldı.
Lüks otomobil grubunda ocakta 403 DS, 78 Porsche, 14 Lexus, 12 Maserati, 5 Jaguar, ikişer Lamborghini, Ferrari ve Aston Martin ile 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.
Çin markalarının satışları
Özellikle geçen yıl Çin markalarının Türkiye'ye ilgisinde belirgin bir artış gözlenmişti. Bu durum, pazara giren firma sayısına da yansımış, Türkiye otomotiv pazarında Çin menşeli marka sayısı 10'a yükselmişti.
Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Voyah, Hongqi, DFSK, BYD ve Maxus gibi Çin markaları Türkiye'de satış gerçekleştirdi. DFSK ve Chery içten yanmalı motora sahip otomobilleri Türkiye pazarında satışa sunarken, MG, hem elektrikli hem içten yanmalı, diğer markalar da elektrikli modelleriyle Türkiye'de boy gösteriyor. Lüks segment otomobil satan Voyah ODMD'de listelenmiyor.
Chery, ocak ayında 4 bin 450 satışla Çinli otomotiv markaları arasında öne çıkarken, onu 971 araç satışıyla MG, 155 satışla BYD izledi. Çinli lüks otomobil markası Hongqi'nin satışı ise 2 olarak kayıtlara geçti.
Hafif ticari satışlarında ilk 5 marka
Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, Fiat, geçen ay 4 bin 113 satışla listenin ilk sırasında yer alırken, onu 3 bin 204 satışla Ford, 1936 satışla Volkswagen izledi. Toyota, 1192 satışla dördüncü, Renault 1132 satışla beşinci oldu.
Ocak ayında markaların satış rakamları şöyle:
|PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ/ İTHAL DAĞILIMI: OCAK-2024
|MARKA
|OTOMOBİL
|HAFİF TİCARİ
|TOPLAM
|YERLİ
|İTHAL
|TOPLAM
|YERLİ
|İTHAL
|TOPLAM
|YERLİ
|İTHAL
|TOPLAM
|ALFA ROMEO
|106
|106
|0
|0
|106
|106
|ASTON MARTIN
|2
|2
|0
|0
|2
|2
|AUDI
|1265
|1265
|0
|0
|1265
|1265
|BENTLEY
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|BMW
|666
|666
|0
|0
|666
|666
|BYD
|155
|155
|0
|0
|155
|155
|CHERY
|4450
|4450
|0
|0
|4450
|4450
|CITROEN
|1948
|1948
|1021
|1021
|0
|2969
|2969
|CUPRA
|368
|368
|0
|0
|368
|368
|DACIA
|3435
|3435
|0
|0
|3435
|3435
|DFSK
|21
|21
|14
|14
|0
|35
|35
|DS
|403
|403
|0
|0
|403
|403
|FERRARI
|2
|2
|0
|0
|2
|2
|FIAT
|7571
|40
|7611
|2601
|1512
|4113
|10172
|1552
|11724
|FORD
|16
|3062
|3078
|2627
|577
|3204
|2643
|3639
|6282
|HONDA
|842
|842
|0
|0
|842
|842
|HONGQI
|2
|2
|0
|0
|2
|2
|HYUNDAI
|2765
|1064
|3829
|581
|581
|2765
|1645
|4410
|ISUZU
|0
|77
|89
|166
|77
|89
|166
|IVECO
|0
|137
|137
|0
|137
|137
|JAGUAR
|5
|5
|0
|0
|5
|5
|JEEP
|405
|405
|0
|0
|405
|405
|KARSAN
|0
|5
|5
|5
|0
|5
|KIA
|820
|820
|11
|11
|0
|831
|831
|LAMBORGHINI
|2
|2
|0
|0
|2
|2
|LAND ROVER
|143
|143
|0
|0
|0
|143
|143
|LEAPMOTOR
|22
|22
|0
|0
|22
|22
|LEXUS
|14
|14
|0
|0
|14
|14
|MASERATI
|12
|12
|0
|0
|12
|12
|MAXUS
|0
|20
|20
|0
|20
|20
|MERCEDES-BENZ
|1718
|1718
|392
|392
|0
|2110
|2110
|MG
|971
|971
|0
|0
|971
|971
|MINI
|97
|97
|0
|0
|97
|97
|MITSUBISHI
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|NISSAN
|2057
|2057
|0
|0
|2057
|2057
|OPEL
|1731
|1731
|588
|588
|0
|2319
|2319
|PEUGEOT
|3020
|3020
|936
|936
|0
|3956
|3956
|PORSCHE
|78
|78
|0
|0
|78
|78
|RENAULT
|7361
|1512
|8,873
|1132
|1132
|7361
|2644
|10005
|SEAT
|381
|381
|0
|0
|381
|381
|SERES
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|SKODA
|2718
|2718
|0
|0
|2718
|2718
|SKYWELL
|33
|33
|0
|0
|33
|33
|SMART
|0
|0
|0
|0
|0
|SSANGYONG
|458
|458
|212
|212
|0
|670
|670
|SUBARU
|15
|15
|0
|0
|15
|15
|SUZUKI
|602
|602
|0
|0
|602
|602
|TESLA
|220
|220
|0
|0
|220
|220
|TOGG
|1625
|1625
|0
|1625
|0
|1625
|TOYOTA
|2954
|1636
|4590
|1192
|1192
|2954
|2828
|5782
|VOLKSWAGEN
|4580
|4580
|1936
|1936
|0
|6516
|6516
|VOLVO
|665
|665
|0
|0
|665
|665
|TOPLAM:
|22292
|41749
|64041
|5310
|10350
|15660
|27602
|52099
|79701
İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak olan Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak. Daha önce TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.
Merkez Bankası'nda yaşanan başkanlık değişiminin para politikasında herhangi bir değişime neden olmayacağı belirtilen HSBC değerlendirmesinde, Merkez Bankası'nın sıkılaştırma sürecinin sona erdiği ve yıl sonu enflasyon tahmininin yukarı yönlü revize edilebileceği ifade edildi.
Üsküdar'da Harem açıklarında Karadeniz'e gitmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yapacak olan ticari gemiye çıkmak üzere olan kılavuz kaptan denize düştü. Kurtarılan kılavuz kaptan hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
İngiltere'de genç kadınların gece eğlencesinden alkollü vaziyette ayrıldığı görüntüleri gizlice kaydedip sosyal medyada paylaşanlar polisi harekete geçirdi. Mini etekli ve göğüs dekolteli kadınların fotoğraflarını çekenlerle ilgili soruşturma başlatan İngiliz polisi, gece görev alan tüm memurların her vardiyadan önce bu konuda bilgilendirildiğini duyurdu.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaza kırıma uğrayan Emniyet'e ait helikopterde Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ile Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit olurken, 1 teknisyen ise yaralandı. Öte yandan düşen helikopterin gece saatlerinde cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Servis edilen fotoğraflarda helikopterin enkazı ve ekipleri yoğun çalışması dikkat çekti.
Van'da Ertuş aşireti lideri İskender Ertuş'un son 22 yılda değiştirdiği partiler dikkat çekti. İlk olarak 2002 yılında AK Parti'ye katılan Ertuş, 2015'te HDP'ye 2016'da yeniden AK Parti'ye, 2022'de ise CHP'ye katıldı. Ertuş son olarak ise geçtiğimiz günlerde bir kez daha AK Parti'ye geçti. Öte yandan Ertuş'a parti rozetlerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş takmıştı.
Yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adayları yarışma kararı alan Yeniden Refah Partisi'nde yöneticiler bir hayli iddialı. İstanbul'da oy oranlarının yüzde 7 olduğunu ve seçimin sonucunu belirleme potansiyeli taşıdıkları ifade eden Refah Partisi kaynakları "Büyükşehirler arasında Bursa, Balıkesir ve Urfa'yı, iller arasında Bingöl, Yozgat ve Elazığ'ı özel olarak takip edin" çıkışında bulundu.
Konya'nın Güneysınır ilçesinde, iki gündür haber alınamayan çay ocağı işletmecisi Yıldırım Uyan'ın, husumetlisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis ekipleri, şüpheli Ali Osman K'yi gözaltına aldı ve itiraf ettiği cinayetin ardından cesedin dağlık alana gömüldüğünü söyledi. Yıldırım Uyan'ın cesedini bulma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?