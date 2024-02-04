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Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu

Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ocak ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar Fiat, Renault ve Volkswagen olarak sıralandı.

04.02.2024 11:15
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ocak ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar Fiat, Renault ve Volkswagen olarak sıralandı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yılın ilk ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 56,6 artarak 79 bin 701'e yükseldi. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 71,7 artışla 64 bin 41, hafif ticari araç satışları ise yüzde 15,1 yükselişle 15 bin 660 oldu.

Söz konusu rakamlar tüm zamanların en yüksek ocak ayı verileri olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 11 bin 724 ile Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 10 bin 5 satışla Renault, 6 bin 516 satışla da Volkswagen takip etti.

Ford, 6 bin 282 satışla dördüncü, Toyota 5 bin 782 satışla beşinci sırada yer aldı.

En fazla otomobil satışını Renault yaptı

Otomobil satışları ele alındığında ocak ayında en fazla satış gerçekleştiren marka 8 bin 873 ile Renault oldu. Onu 7 bin 611 satışla Fiat, 4 bin 590 satışla Toyota izledi.

Volkswagen, 4 bin 580araç satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Chery, 4 bin 450 satışla beşinci sırada yer aldı.

Lüks otomobil satışı hız kesmedi

Toplam 52 markanın yer aldığı ODMD listesinde geçen ay Smart hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

Togg'un teslimatları ocak ayı için 1625 olarak gerçekleşirken, Tesla'nın satışları ise 220'de kaldı.

Lüks otomobil grubunda ocakta 403 DS, 78 Porsche, 14 Lexus, 12 Maserati, 5 Jaguar, ikişer Lamborghini, Ferrari ve Aston Martin ile 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.

Çin markalarının satışları

Özellikle geçen yıl Çin markalarının Türkiye'ye ilgisinde belirgin bir artış gözlenmişti. Bu durum, pazara giren firma sayısına da yansımış, Türkiye otomotiv pazarında Çin menşeli marka sayısı 10'a yükselmişti.

Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Voyah, Hongqi, DFSK, BYD ve Maxus gibi Çin markaları Türkiye'de satış gerçekleştirdi. DFSK ve Chery içten yanmalı motora sahip otomobilleri Türkiye pazarında satışa sunarken, MG, hem elektrikli hem içten yanmalı, diğer markalar da elektrikli modelleriyle Türkiye'de boy gösteriyor. Lüks segment otomobil satan Voyah ODMD'de listelenmiyor.

Chery, ocak ayında 4 bin 450 satışla Çinli otomotiv markaları arasında öne çıkarken, onu 971 araç satışıyla MG, 155 satışla BYD izledi. Çinli lüks otomobil markası Hongqi'nin satışı ise 2 olarak kayıtlara geçti.

Hafif ticari satışlarında ilk 5 marka

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, Fiat, geçen ay 4 bin 113 satışla listenin ilk sırasında yer alırken, onu 3 bin 204 satışla Ford, 1936 satışla Volkswagen izledi. Toyota, 1192 satışla dördüncü, Renault 1132 satışla beşinci oldu.

Ocak ayında markaların satış rakamları şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ/ İTHAL DAĞILIMI: OCAK-2024
MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO

106106

00106106
ASTON MARTIN

22

0022
AUDI

12651265

0012651265
BENTLEY

11

0011
BMW

666666

00666666
BYD

155155

00155155
CHERY

44504450

0044504450
CITROEN

19481948

10211021029692969
CUPRA

368368

00368368
DACIA

34353435

0034353435
DFSK

2121

141403535
DS

403403

00403403
FERRARI

22

0022
FIAT757140761126011512411310172155211724
FORD163062307826275773204264336396282
HONDA

842842

00842842
HONGQI

22

0022
HYUNDAI276510643829

581581276516454410
ISUZU

077891667789166
IVECO

0

1371370137137
JAGUAR

55

0055
JEEP

405405

00405405
KARSAN

05

5505
KIA

820820

11110831831
LAMBORGHINI

22

0022
LAND ROVER

143143

000143143
LEAPMOTOR

2222

002222
LEXUS

1414

001414
MASERATI

1212

001212
MAXUS

0

202002020
MERCEDES-BENZ

17181718

392392021102110
MG

971971

00971971
MINI

9797

009797
MITSUBISHI

11

00011
NISSAN

20572057

0020572057
OPEL

17311731

588588023192319
PEUGEOT

30203020

936936039563956
PORSCHE

7878

007878
RENAULT736115128,873

113211327361264410005
SEAT

381381

00381381
SERES

11

0011
SKODA

27182718

0027182718
SKYWELL

3333

003333
SMART

0

0000
SSANGYONG

458458

2122120670670
SUBARU

1515

001515
SUZUKI

602602

00602602
TESLA

220220

00220220
TOGG1625

1625

0162501625
TOYOTA295416364590

11921192295428285782
VOLKSWAGEN

45804580

19361936065166516
VOLVO

665665

00665665

TOPLAM: 22292417496404153101035015660276025209979701

Kaynak: AA

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Volkswagen, Renault, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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