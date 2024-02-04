Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ocak ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar Fiat, Renault ve Volkswagen olarak sıralandı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yılın ilk ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 56,6 artarak 79 bin 701'e yükseldi. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 71,7 artışla 64 bin 41, hafif ticari araç satışları ise yüzde 15,1 yükselişle 15 bin 660 oldu.

Söz konusu rakamlar tüm zamanların en yüksek ocak ayı verileri olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 11 bin 724 ile Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 10 bin 5 satışla Renault, 6 bin 516 satışla da Volkswagen takip etti.

Ford, 6 bin 282 satışla dördüncü, Toyota 5 bin 782 satışla beşinci sırada yer aldı.

En fazla otomobil satışını Renault yaptı

Otomobil satışları ele alındığında ocak ayında en fazla satış gerçekleştiren marka 8 bin 873 ile Renault oldu. Onu 7 bin 611 satışla Fiat, 4 bin 590 satışla Toyota izledi.

Volkswagen, 4 bin 580araç satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Chery, 4 bin 450 satışla beşinci sırada yer aldı.

Lüks otomobil satışı hız kesmedi

Toplam 52 markanın yer aldığı ODMD listesinde geçen ay Smart hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

Togg'un teslimatları ocak ayı için 1625 olarak gerçekleşirken, Tesla'nın satışları ise 220'de kaldı.

Lüks otomobil grubunda ocakta 403 DS, 78 Porsche, 14 Lexus, 12 Maserati, 5 Jaguar, ikişer Lamborghini, Ferrari ve Aston Martin ile 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.

Çin markalarının satışları

Özellikle geçen yıl Çin markalarının Türkiye'ye ilgisinde belirgin bir artış gözlenmişti. Bu durum, pazara giren firma sayısına da yansımış, Türkiye otomotiv pazarında Çin menşeli marka sayısı 10'a yükselmişti.

Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Voyah, Hongqi, DFSK, BYD ve Maxus gibi Çin markaları Türkiye'de satış gerçekleştirdi. DFSK ve Chery içten yanmalı motora sahip otomobilleri Türkiye pazarında satışa sunarken, MG, hem elektrikli hem içten yanmalı, diğer markalar da elektrikli modelleriyle Türkiye'de boy gösteriyor. Lüks segment otomobil satan Voyah ODMD'de listelenmiyor.

Chery, ocak ayında 4 bin 450 satışla Çinli otomotiv markaları arasında öne çıkarken, onu 971 araç satışıyla MG, 155 satışla BYD izledi. Çinli lüks otomobil markası Hongqi'nin satışı ise 2 olarak kayıtlara geçti.

Hafif ticari satışlarında ilk 5 marka

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, Fiat, geçen ay 4 bin 113 satışla listenin ilk sırasında yer alırken, onu 3 bin 204 satışla Ford, 1936 satışla Volkswagen izledi. Toyota, 1192 satışla dördüncü, Renault 1132 satışla beşinci oldu.

Ocak ayında markaların satış rakamları şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ/ İTHAL DAĞILIMI: OCAK-2024 MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM ALFA ROMEO 106 106 0 0 106 106 ASTON MARTIN 2 2 0 0 2 2 AUDI 1265 1265 0 0 1265 1265 BENTLEY 1 1 0 0 1 1 BMW 666 666 0 0 666 666 BYD 155 155 0 0 155 155 CHERY 4450 4450 0 0 4450 4450 CITROEN 1948 1948 1021 1021 0 2969 2969 CUPRA 368 368 0 0 368 368 DACIA 3435 3435 0 0 3435 3435 DFSK 21 21 14 14 0 35 35 DS 403 403 0 0 403 403 FERRARI 2 2 0 0 2 2 FIAT 7571 40 7611 2601 1512 4113 10172 1552 11724 FORD 16 3062 3078 2627 577 3204 2643 3639 6282 HONDA 842 842 0 0 842 842 HONGQI 2 2 0 0 2 2 HYUNDAI 2765 1064 3829 581 581 2765 1645 4410 ISUZU 0 77 89 166 77 89 166 IVECO 0 137 137 0 137 137 JAGUAR 5 5 0 0 5 5 JEEP 405 405 0 0 405 405 KARSAN 0 5 5 5 0 5 KIA 820 820 11 11 0 831 831 LAMBORGHINI 2 2 0 0 2 2 LAND ROVER 143 143 0 0 0 143 143 LEAPMOTOR 22 22 0 0 22 22 LEXUS 14 14 0 0 14 14 MASERATI 12 12 0 0 12 12 MAXUS 0 20 20 0 20 20 MERCEDES-BENZ 1718 1718 392 392 0 2110 2110 MG 971 971 0 0 971 971 MINI 97 97 0 0 97 97 MITSUBISHI 1 1 0 0 0 1 1 NISSAN 2057 2057 0 0 2057 2057 OPEL 1731 1731 588 588 0 2319 2319 PEUGEOT 3020 3020 936 936 0 3956 3956 PORSCHE 78 78 0 0 78 78 RENAULT 7361 1512 8,873 1132 1132 7361 2644 10005 SEAT 381 381 0 0 381 381 SERES 1 1 0 0 1 1 SKODA 2718 2718 0 0 2718 2718 SKYWELL 33 33 0 0 33 33 SMART 0 0 0 0 0 SSANGYONG 458 458 212 212 0 670 670 SUBARU 15 15 0 0 15 15 SUZUKI 602 602 0 0 602 602 TESLA 220 220 0 0 220 220 TOGG 1625 1625 0 1625 0 1625 TOYOTA 2954 1636 4590 1192 1192 2954 2828 5782 VOLKSWAGEN 4580 4580 1936 1936 0 6516 6516 VOLVO 665 665 0 0 665 665 TOPLAM: 22292 41749 64041 5310 10350 15660 27602 52099 79701

Kaynak: AA