Yılın ilk Güneş tutulması Meksika'da gerçekleşti

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- Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşti

MEXİCO CİTY - Yılın ilk Güneş tutulması ilk olarak Meksika'da gerçekleşti.

Bu yıl meydana gelecek iki Güneş tutulmasından ilki Meksika'da gerçekleşti. Tutulma, Meksika dışında ABD'nin doğu bölgeleri ve Kanada'nın güneydoğusunda görülebilecek. Tutulmanın bazı yerlerde 4 dakikadan fazla sürmesi beklenirken, tutulmayı izlemek için Meksikalılar sahil kasabası Mazatlan'da toplandı.

Yılın ikinci ve son Güneş tutulması Türkiye'den de görülebilecek. NASA'ya göre Güneş tutulmaları 10 saniye ile yaklaşık 7 buçuk dakika arasında sürebiliyor.