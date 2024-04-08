Yılın ilk Güneş tutulması Meksika'da gerçekleşti

- Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşti
MEXİCO CİTY - Yılın ilk Güneş tutulması ilk olarak Meksika'da gerçekleşti.
Bu yıl meydana gelecek iki Güneş tutulmasından ilki Meksika'da gerçekleşti. Tutulma, Meksika dışında ABD'nin doğu bölgeleri ve Kanada'nın güneydoğusunda görülebilecek. Tutulmanın bazı yerlerde 4 dakikadan fazla sürmesi beklenirken, tutulmayı izlemek için Meksikalılar sahil kasabası Mazatlan'da toplandı.
Yılın ikinci ve son Güneş tutulması Türkiye'den de görülebilecek. NASA'ya göre Güneş tutulmaları 10 saniye ile yaklaşık 7 buçuk dakika arasında sürebiliyor.
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, aynı aileden 3 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı cezaevinde intihar etti. İlemin Mahallesi'nde, 5 Nisan'da Nurgül Kaya ve oğlu Emrullah Kaya'nın yangın çıkan evde hayatını kaybetmesi, baba Neşet Kaya'nın da kırsal mahalleye 4 kilometre uzaklıkta yanmış aracında ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan H.E., Mersin E Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu'nda kendini asarak intihar etti.
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