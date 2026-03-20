Yılın İlk Kruvaziyeri Alanya'ya Demirledi
Yılın İlk Kruvaziyeri Alanya'ya Demirledi

20.03.2026 17:58
'Astoria Grande' kruvaziyeri, 946 Rus turistle Alanya Limanı'na ulaştı ve Mısır'a hareket edecek.

ANTALYA'nın Alanya ilçesine yılın ilk kruvaziyeri demirledi. 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer çoğunluğu Rus vatandaşı 946 turisti şehre getirdi.

Palau bayraklı 193 metre uzunluğundaki 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, Marmaris'ten yola çıktı. Çoğunluğu Rusya Federasyonu vatandaşı olmak üzere toplamda 946 turist ve 368 personelin bulunduğu gemi bu sabah Alanya Limanı'na demirledi. Alanya'ya demirleyen yılın ilk kruvaziyeri olan gemideki turistler, gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra ilçe merkezine dağıldı. Kruvaziyerin saat 21.00'de Mısır'a gitmek üzere demir alacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Antalya, Ulaşım, Güncel, Alanya, Mısır, Son Dakika

