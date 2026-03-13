Yılın Kareleri Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Yılın Kareleri Ödülleri Sahiplerini Buldu

13.03.2026 00:35
Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında ödüller, 112 fotoğraf arasından kazananlara verildi.

Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında ödüller sahiplerini buldu.

Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat", " Gazze: Açlık" ve "Portre" kategorilerinde, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin Türkiye ile dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan 112 fotoğrafı arasından seçilen karelerin yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasının tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlendi.

Anadolu Ajansının Uluslararası Haber Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Yılın Kareleri"nin artık AA'nın bir geleneği olduğunu ve oylamaya rekor bir düzeyde katılım sağlandığını belirtti.

Bu yıl 2 milyon 257 bin 708 oy kullanıldığını aktaran Karagöz, hem fotoğrafların kalitesinin hem de katılımın yükseldiğini ve tüm Türkiye'de "Yılın Kareleri"nin konuşulur noktaya geldiğini ifade etti.

Karagöz, bu yıl oylamada 6 kategoride 112 fotoğrafın yer aldığını kaydederek, "Kullanılan oylar neticesinde çok kıymetli arkadaşlarımızın fotoğrafları ödüle layık görüldü. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Anadolu Ajansı olarak olayların tam merkezindeyiz"

Anadolu Ajansı'nda çok kıymetli işler yapıldığını dile getiren Karagöz, "Savaşların, ekonomik krizlerin, kaosların derinleştiği ortamdayız ve böylesi ortamda haber ajanslarının önem ve değeri artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna ve Gazze'de olduğu gibi şimdi de Orta Doğu'da bölgesel bir hal alan ABD-İsrail-İran arasındaki savaş ortamlarda her zamankinden daha fazla efor sarf edildiğini kaydeden Karagöz, yapılan işin önem derecesinin böylesi atmosferlerde daha da yüksek olduğunu vurguladı.

Karagöz, ünlü savaş fotoğrafçısı Robert Capa'nın, "Fotoğraflarınız yeterince iyi değilse yeterince yakın değilsiniz." sözünü anımsatarak, "Biz Anadolu Ajansı olarak yeteri kadardan daha fazla yakınlaşıyoruz, olayların tam merkezindeyiz. Bütün savaş bölgelerinde, çatışma bölgelerinde, kaosun olduğu her yerde Anadolu Ajansı uzakta değil, en yakında ve o en yakın fotoğrafları dünyaya servis etmeye devam ediyor. Foto muhabirlerimiz yaşamlarını riske atarak bu mücadeleyi veriyorlar. Dünyaya ve topluma sorumluluğumuz gereği, bunu sadece bir meslek olarak görmüyoruz, çektiğimiz fotoğraflar dünyada iyi şeylerin çoğalmasına, kötü şeylerin azalmasına vesile olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ali, Gazze soykırımının asırlar boyu unutulmamasına çok büyük katkıda bulundu"

Oylamada birinci olan ajans çalışanlarına ödüllerini veren AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, bu yıl özel olarak "Gazze: Açlık" kategorisinin eklendiğini kaydederek, kategoride birinci olan Ali Jadallah'ın ödülünü eşi ve çocuklarına takdim etti.

Fotoğraf üzerine değerlendirme yapan Karagöz, şunları kaydetti:

"Ali, fedakarca dünyaya adını yazdıran bir kahraman. Eşi ve iki evladı burada bize emanet. Ali'nin kahramanlığını dünya tarihinde bulacağız. Ali, Gazze soykırımına çok ciddi anlamda bir mücadelenin içerisine girerek, o soykırımın dünyada yaşanırken duyulmasına, asırlar boyu unutulmamasına çok büyük bir katkıda bulundu. Dolayısıyla ismi ilelebet yaşayacak."

Törende, Jadallah'ın oylamada birinci olması üzerine gönderdiği video mesajı da paylaşıldı.

Oylamada, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin Fatihi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Ömer Taha Çetin'in "Ay Seferi" adlı fotoğrafı en çok oyu alarak ödüle layık görüldü.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve devam eden saldırılar nedeniyle gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere, bir hayır kurumu tarafından gerçekleştirilen yemek dağıtımı sırasında oluşan yoğunluğu gösteren fotoğrafı, "Portre" kategorisinde ise Dilara İrem Sancar'ın "Sudan Çerçeve" adlı fotoğrafı birinci seçildi."

Törende ödül alan foto muhabirleri, dereceye giren fotoğraflarının hikayelerini de anlattı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.