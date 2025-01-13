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Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç, Anadolu Ajansının (AA) foto muhabirlerinin çektiği ve 2024'ün önemli olaylarına ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dinç'i makamında ziyaret eden AA İstanbul Haberleri Müdürü Muhammed Enes Can, "Yılın Kareleri" oylaması hakkında bilgi verdi.

Mehmet Dinç, daha sonra AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki 140 fotoğrafı değerlendirdi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" fotoğrafını beğenen Dinç, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet", Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş" ve Celal Güneş'in "Protesto", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samir Jordamovic'in "Ağa takılanlar" ile Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" isimli kareleri seçti.

Dinç, "Spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Havada asılı" ve Cem Özdel'in "Dalgalar arasında", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" ile Beytullah Eles'in "Halı motifi" karelerini oyladı.

Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, fotoğrafların harikulade olduğunu söyledi.

Tek bir kare seçmenin oldukça zor olduğunu dile getiren Dinç, "Suriye Özel' kategorisinde en çok dikkatimi 'Geri dönüş' fotoğrafı çekti. Çünkü Suriye'de çok uzun zamandan beri hem oradaki halkı hem bizim halkımızı hem de dünyadaki birçok halkları etkileyen çok büyük bir acı vardı. O dönem kapandı. Yeni bir döneme başlıyoruz. O yüzden bu geri dönüş ümidini temsil eden fotoğrafı seçtim." dedi.

Zamana karşı unutkanlık geliştirmemeliyiz."

"Haber" kategorisinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın protesto edildiği kareyi önemli bulduğunu belirten Dinç, şöyle devam etti:

"Çünkü büyük bir insanlık suçu işlendi. Bunun her yerde dile getirilmesi ve hafızalara kazınması lazım. Milli muharip uçağı KAAN'ın uçuşu milletimiz ve memleketimiz için çok önemliydi. Çok büyük bir heyecandı. Bir de Gazze'deki bir çocuğun bakışı, o bakışın da aklımızdan çıkmaması lazım. Çünkü halen devam eden bir süreç var. O süreçte hepimizin sorumlulukları var. Zamana karşı unutkanlık geliştirmemeliyiz."

Dinç, doğa fotoğraflarını çok güzel ve heyecan verici bulduğunu dile getirerek, hayatın akışı içerisinde yüz güldüren karelere de ihtiyaç olduğu için "Günlük Hayat" kategorisinde karda oynayan çocukları tercih ettiğini sözlerine ekledi.