Yılın Kareleri Oylaması

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Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Mustafa Necmi İlhan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İlhan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet" başlıklı fotoğrafını tercih eden İlhan, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" başlıklı fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" başlıklı fotoğrafını, "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı fotoğrafını seçti. İlhan, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" fotoğrafını oyladı.

Oylamaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden İlhan, fotoğrafları incelerken çoğunlukla hüzünlendiğini ancak ümit verici fotoğrafların da olduğunu söyledi.

İlhan, "sanatçı" olarak nitelendirdiği foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan etkilenmemenin mümkün olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Günlük hayatta, spor kategorisinde sevinci gösterirken, Özgür Suriye fotoğraflarına geldiğiniz zaman yaşananları, sorunları, bugüne kadar insanların hayatını kaybettiğini, keza Gazze fotoğraflarına baktığınız zaman ki beni özellikle onlar etkiledi, çadırda bayram yapmaya çalışan çocuklar, hayatını kaybetmiş ya da çok ağır yaralanmış çocuklar gerçekten beni çok etkiledi. Açıkçası fotoğrafları görünce hüznümün, mutluluğumun ve beğenimin daha üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Hele ki bir hekim olarak, insanların nasıl böyle yapabildiğini, her şeyden önce bunların, insanların başına gelmemesi gerektiğini düşünerek biraz hüzünlendiğimi söylemek isterim. Ama günlük hayat ve sporla ilgili fotoğraflar da dünyanın nasıl güzel döndüğünü ve nasıl iyilikle dönebileceğini gösteriyor."

İlhan, gelecek yıl düzenlenecek oylamada üzüntü veren fotoğrafların olmaması temennisinde bulundu.

Oylamada fotoğrafı yer alan tüm foto muhabirlerini tebrik eden İlhan, "Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı olarak, tüm foto muhabiri arkadaşlarımın mesleki yeterliliklerinin en yüksek seviyede olduğunu ve çok başarılı olduklarını ifade etmek isterim. Kıymetli arkadaşlarımın emeklerine sağlık." dedi.