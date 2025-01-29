Yılın Kareleri Oylaması

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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yıldız, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Selami Yıldız, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından başkent Şam'daki Emevi Camisi'nde kılınan ilk cuma namazını yansıtan "Özgür ülkede ilk namaz" karesine oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde suyun altında" fotoğrafını oylayan Yıldız, "Haber"de Barış Seçkin'in "Dış işleri" karesini seçti.

Yıldız, "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını tercih ederken, "Spor"da Gökhan Balcı'nın "Şükür" karesini beğendi.

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, bu yıl 5 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafların hepsini incelediğini belirterek, şunları söyledi:

"Anadolu Ajansının çektiği görüntülerin her biri birbirinden değerli. Seçimde insan zorlanıyor ancak bunların arasından kendi tercihimizi yaptık. Bu fotoğrafları üreten, dünyanın her yerinde ülkemizi temsil eden AA görevlilerine, mensuplarına teşekkür ediyorum."