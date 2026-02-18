Yılın Kareleri Oylaması Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yılın Kareleri Oylaması Yapıldı

18.02.2026 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Yılın Kareleri oylamasında Terlemez, etkileyici 112 fotoğrafı inceledi.

Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Birol Terlemez, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Terlemez, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafına oy veren Terlemez, "Spor"da Gerald Anderson'un "Yumruklar konuşuyor", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Erçin Ertürk'ün "Yıldızlı bir gece", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarını oyladı."

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını seçen Terlemez, "Portre"de ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını tercih etti."

Terlemez, fotoğrafları çekenleri tebrik ettiğini, hepsinin birbirinden etkileyici kareler içerdiğini söyledi.

Fotoğrafların hepsinin duygu yüklü olduğunu vurgulayan Terlemez, "Anadolu Ajansı muhabir ve fotomuhabirleri çok güzel işler çıkarmış. Özellikle Gazze'deki fotoğraflar bizi çok etkiledi. Fotoğrafların hepsinin hikayeleri kalbimize dokunuyor. Fotoğraflar bizi çok duygulandırdı, emekleri geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılın Kareleri Oylaması Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Andre Onana Trabzonspor’da kriz çıkardı Andre Onana Trabzonspor'da kriz çıkardı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek Katılım için bir tek şartları var Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var
İsrail, Hamas’a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak
CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik’in önü kesildi CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik'in önü kesildi
Küme düşmeye hiç niyetleri yok Ümraniyespor, Boluspor’u dörtledi Küme düşmeye hiç niyetleri yok! Ümraniyespor, Boluspor'u dörtledi
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz

15:59
Kış Olimpiyatları’nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
Kış Olimpiyatları'nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
15:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Galatasaray'ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
15:33
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 16:10:14. #7.11#
SON DAKİKA: Yılın Kareleri Oylaması Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.