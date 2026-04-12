İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi
İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi

İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi
12.04.2026 00:01
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'da müzakereler devam ederken gazetecilere açıklama yaptı. Trump, "Müzakerelerde bir anlaşmaya varılıp varılmayacağı bizi ilgilendirmiyor. İran'la anlaşalım ya da anlaşmayalım benim için fark etmez çünkü savaşı kazandık." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’da İran ile müzakereler sürerken basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Devam eden müzakerelerin gidişatına yönelik rahat tavırlarıyla dikkat çeken Trump, bir anlaşmaya varılıp varılmamasının kendisi için öncelikli olmadığını ifade etti. Trump, ABD’nin stratejik olarak üstün konumda olduğunu vurgulayarak sürecin sonucuna odaklanmadığını belirtti.

"İRAN'LA ANLAŞIP ANLAŞMAMAMIZ FARK ETMEZ, ÇÜNKÜ KAZANDIK"

İran ile yürütülen diplomatik süreçlere de değinen Trump, "İran’la bir anlaşmaya varıp varmamamız benim için fark etmez çünkü biz zaten savaşı kazandık," şeklinde konuştu. Müzakerelerde baskın tarafın ABD olduğunu savunan Başkan, anlaşma masasından çıkacak sonucun Washington’ın mevcut zaferini değiştirmeyeceğini iddia etti.

"İRAN'LA DERİN MÜZAKERE İÇİNDEYİZ"

Trump şunları söyledi: "İran'la derin müzakere içindeyiz. Biz kazanacağız, tamamen mağlup oldular. Onları askeri olarak alt ettik. Doğal gaz ve petrolle dolu çok güzel tankerler yakın zamanda ülkemize gelecek. Birkaç mayın bıraktılar denize ancak donanmalarını tamamen ortadan kaldırdık. 28 tane mayın yerleştiren gemisi vardı, batırdık. Mayınları temizlemek için tekneler gönderdik. Şu an yaptığımız şey Hürmüz Boğazı'nı açmak, ki biz şu anda kullanmıyoruz bile."

ÇİN'İ DE TEHDİT ETTİ

Öte yandan Trump Çin'i de tehdit etti. Trump, "Eğer Çin İran'a silah gönderirse, büyük sorunları olur." ifadelerini kullandı.

İRAN VE ABD YENİDEN MASADA

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir araya gelen ABD ve İran heyetleri, verilen aranın ardından müzakerelere yeniden başladı. Pakistan hükümetinin arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde taraflar, bölgedeki gerilimi düşürecek kalıcı bir uzlaşma zemini arıyor. Ancak müzakere masasındaki en büyük engel, küresel enerji sevkiyatının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş hakları ve güvenlik kontrolü konusundaki fikir ayrılıkları olmaya devam ediyor.

EN BÜYÜK KRİZ "HÜRMÜZ BOĞAZI"

İran tarafı boğaz üzerindeki denetim haklarının tanınmasını şart koşarken, ABD yönetimi uluslararası seyrüsefer serbestisinden taviz verilmeyeceğini vurguluyor. Görüşmelerin seyrini belirleyecek olan bu krizin yanı sıra nükleer program ve ekonomik yaptırımlar gibi kritik başlıklar da teknik heyetler tarafından değerlendiriliyor. Uzmanlar, İslamabad’daki bu temasların Orta Doğu’da yeni bir dönemi başlatabileceğini ancak Hürmüz Boğazı konusundaki belirsizliğin süreci her an tıkayabileceğini ifade ediyor.

"ABD'NİN AŞIRI TALEPLERİ VAR"

Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan habere, İranlı müzakere heyeti, ABD'nin aşırı taleplerinin olduğunu açıkladı. İranlı yetkililer, askeri kazanımları korumaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Öte yandan taraflar kilit konularda yazılı metin alışverişine başladı.

PEZEŞKİYAN'DAN AÇIKLAMA: İRAN HEYETİ, HALKININ ÇIKARLARINI KORUMAKTADIR

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yaptığı açıklamada şunları söyledi. "Pakistan'da bulunan üst düzey İran heyeti, tüm varlığıyla İran'ın çıkarlarını korumakta ve bu doğrultuda cesurca müzakere edecektir. Her durumda halkımıza hizmetimiz bir an bile durmayacak ve müzakerelerden ne sonuç çıkarsa çıksın, hükümet halkının yanında olacaktır."

İRAN: 10 MADDELİK ÖNERİYİ İLETTİK

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistanlı yetkililerle yapılan temaslara ilişkin, "Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Pakistanlı yetkililerle yaklaşık 2-2.5 saat süren görüşmeleri oldu ve görüşmeler halen devam ediyor. İran'ın değerlendirmeleri, görüşleri ve talepleri, 10 maddelik öneri paketi çerçevesinde Pakistan tarafına iletildi" ifadelerini kullandı.

ABD HEYETİNE VANCE LİDERLİK EDİYOR

Bugünkü görüşmelerde ABD tarafını Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki heyet temsil ediyor. Heyette Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner de yer alıyor. İran tarafına ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf liderlik ediyor. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, İran Merkez Bankası Başkanı ve bazı milletvekilleri de görüşmelerde yer alıyor.

HEYETLER ŞAHBAZ ŞERİF İLE GÖRÜŞTÜ

İki heyet de resmi görüşme öncesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrı ayrı bir araya geldi. Şerif ilk olarak İran müzakere heyeti ile görüştü. Hemen ardından, ABD heyetine başkanlık eden Başkan Yardımcısı JD Vance, Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

İRAN'IN KIRMIZI ÇİZGİLERİ

İran devlet televizyonuna göre, Tahran yönetiminin “kırmızı çizgileri” Pakistan Başbakanı’na iletildi. Buna göre İran’ın öncelikleri arasında Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol, savaş tazminatlarının ödenmesi, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve bölge genelinde kapsamlı bir ateşkes yer alıyor.

ABD İLE İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 19811981 19811981:
    savaşı başlatanda sensin yimeyince ikide bir müzakere diyende sensin 12 0 Yanıtla
  • rt9dps7x77 rt9dps7x77:
    aynen knk kazandın :)) 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
