ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf

11.04.2026 21:02
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ve İran arasındaki yüz yüze görüşmeden ilk fotoğraf geldi. Fotoğrafta İran Meclis Başkanı Galibaf ve beraberindeki müzakere heyetinin olduğu görüldü. Aynı masadaki ABD'li heyetten ise henüz fotoğraf gelmedi.

Pakistan’ın başkenti İslamabad, 1979’dan bu yana ABD ve İran arasındaki en kritik yüz yüze görüşmeye ev sahipliği yapıyor.

MÜZAKERE MASASINDAKİ İRAN HEYETİNDEN İLK GÖRÜNTÜ

Görüşmeden kamuoyuna yansıyan ilk karede, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve beraberindeki heyetin müzakere masasında olduğu görüldü. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in arabuluculuğunda gerçekleşen zirvede, bölgedeki askeri gerilimi düşürecek kalıcı bir çözüm aranıyor.

Müzakerelerin merkezinde Lübnan’da kalıcı ateşkesin sağlanması ve İran’ın dondurulan varlıklarının serbest bırakılması yer alıyor. ABD tarafını Başkan Yardımcısı JD Vance ve Jared Kushner gibi üst düzey isimler temsil ederken, Washington heyetine dair fotoğraflar henüz resmi kanallarca paylaşılmadı. İki gün sürmesi beklenen görüşmelerin, Ortadoğu’daki çatışma sürecini sona erdirip erdirmeyeceği dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

BEYAZ SARAY YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Beyaz Saray, ABD, İran ve Pakistan arasında üçlü yüz yüze görüşmelerin başladığını resmen açıkladı. Yapılan açıklamada, “ABD, Pakistan ve İran bugün yüz yüze üçlü bir görüşme gerçekleştiriyor” ifadelerine yer verildi.

ABD HEYETİ GENİŞ KATILIMLI

ABD heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlık ederken, heyette Jared Kushner, Steve Witkoff, Andy Baker ve Michael Vance gibi isimler ile çeşitli uzmanlar da yer aldı.

İRAN HEYETİNİN BAŞINDA GALİBAF VAR

İslamabad Görüşmeleri olarak adlandırılan temaslarda İran heyetine Muhammed Bakır Galibaf başkanlık ediyor. Heyette ayrıca Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile birlikte kalabalık bir heyet bulunuyor.

PAKİSTAN ARABULUCU ROLÜNDE

Görüşmelere ev sahipliği yapan Pakistan tarafında ise Başbakan Şahbaz Şerif, Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir yer aldı.

1979'DAN BU YANA BİR İLK

ABD basınında yer alan değerlendirmelere göre, bu görüşmeler İran İslam Devrimi’nden bu yana ABD ile İran arasında gerçekleşen en üst düzey yüz yüze temas olarak öne çıkıyor.

MÜZAKERELER ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞMELER

Müzakereler öncesinde hem ABD hem de İran heyetleri, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Saatlerdir devam eden görüşmelerin bölgesel dengeler açısından kritik sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Amerikayı dize getiren İranı takdir ediyoruz ülke olarak 10 2 Yanıtla
  • Abdullah Şimşek Abdullah Şimşek:
    Yedik içtik dağıldık:) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan kararı Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sinan Akçıl’dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter Sinan Akçıl'dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter
Manken Aslı Baş’ın ölümünde yeni gelişme: Telefonu incelenecek Manken Aslı Baş'ın ölümünde yeni gelişme: Telefonu incelenecek
Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi zehir zemberek açıklama Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi zehir zemberek açıklama
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu
Orkun Kökçü’den resital Orkun Kökçü'den resital
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var
Sinel Ünsal, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı Sinel Ünsal, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı
Üsküdar Belediyesi soruşturmasında 9 tutuklama Üsküdar Belediyesi soruşturmasında 9 tutuklama

22:00
Fenerbahçe, Kayseri’de farka koştu
Fenerbahçe, Kayseri'de farka koştu
20:41
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
20:30
İstese yapamaz Hamza Akman boş kaleye inanılmazı başardı
İstese yapamaz! Hamza Akman boş kaleye inanılmazı başardı
20:18
Müzakerelerin ardından İran’dan ilk açıklama O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
19:51
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada
18:53
Borsa İstanbul’daki yasak uzatıldı
Borsa İstanbul'daki yasak uzatıldı
18:49
Sakarya’da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
Sakarya'da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
18:26
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı: 9 şüpheli tutuklandı
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı: 9 şüpheli tutuklandı
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
17:43
Kütahya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
17:36
ABD-İran-Pakistan arasındaki ilk gün görüşmeleri sona erdi
ABD-İran-Pakistan arasındaki ilk gün görüşmeleri sona erdi
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
16:12
Boğazı kesilerek öldürülen kadının katili müstakbel damadı çıktı İtirafları kan donduruyor
Boğazı kesilerek öldürülen kadının katili müstakbel damadı çıktı! İtirafları kan donduruyor
15:54
Suriye’nin güneyinde bir grup Dürzi, ülkeden ayrılma talebiyle İsrail bayraklı gösteri düzenledi
Suriye'nin güneyinde bir grup Dürzi, ülkeden ayrılma talebiyle İsrail bayraklı gösteri düzenledi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 22:16:11. #7.13#
