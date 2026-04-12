Bebek\'teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek'te popüler eğlence merkezlerinden Lucca, akşam saatlerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin baskınına uğradı.
Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen operasyon sırasında mekanın giriş ve çıkışları tamamen kapatıldı. İçeride bulunan müşterilerin kimlik kontrolleri yapılırken, narkotik köpekleri eşliğinde tüm bölümlerde detaylı arama gerçekleştirildi.
Ünlü isimlerin uğrak noktası olarak bilinen mekandaki operasyonun, İstanbul genelinde yürütülen geniş kapsamlı bir uyuşturucu soruşturmasıyla bağlantılı olduğu tahmin ediliyor. Gözaltı sayısı veya ele geçirilen maddelere ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.
