Bebek\'teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu

12.04.2026 00:25
İstanbul Bebek'teki Lucca isimli eğlence mekanına narkotik polisleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ünlü isimlerin uğrak yeri olarak bilinen mekandan çıkışlar durduruldu.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek'te popüler eğlence merkezlerinden Lucca, akşam saatlerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin baskınına uğradı.

MEKANA GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen operasyon sırasında mekanın giriş ve çıkışları tamamen kapatıldı. İçeride bulunan müşterilerin kimlik kontrolleri yapılırken, narkotik köpekleri eşliğinde tüm bölümlerde detaylı arama gerçekleştirildi.

ÜNLÜLERİN UĞRAK NOKTASI

Ünlü isimlerin uğrak noktası olarak bilinen mekandaki operasyonun, İstanbul genelinde yürütülen geniş kapsamlı bir uyuşturucu soruşturmasıyla bağlantılı olduğu tahmin ediliyor. Gözaltı sayısı veya ele geçirilen maddelere ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ada Uz Ada Uz:
    Cokmeye devam 15 10 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
