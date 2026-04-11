Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil

Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil
11.04.2026 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten İtalyan hoca, "Bizim için Rize maçı en önemli maç. Sonrası değil. En önemli maç Rize maçı, Galatasaray değil!'' dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 4-0 kazanılan Zecorner Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"SAVUNMA GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ"

"Milli aradan önce sorunlarının gol atmak değil kolay gol yemek olduğunu söylemişti. Fenerbahçe, milli ara sonrası son 2 maçta gol yemedi. Neler söylemek ister?" sorusuna cevap veren Tedesco, "Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Savunma güvenliği önemli. Kayserispor asla pes etmeyen bir takım. 3-0'ken bile diyagonel paslar, ortalar denediler. Bu milli arada ana konumuz buydu. Buna odaklandık. Ceza sahası içinde savunmayı çalıştık. Bunlar önemliydi. Antrenmanlarda çalıştığımız için mi aldık bu sonuçları, bilmiyorum, önemli de değil. Önemli olan atak da beraber, savunma da beraber!" dedi. 

"FAYDALIYSA AKTARIYORUZ"

"Oyun ne zaman dursa bir oyuncunuzu çağırıp konuştunuz. Neler söylediniz bu anlarda?" sorusuna da cevap veren İtalyan hoca, "Bazen saha içerisinde bazı şeyleri adapte etmeniz gerekir. Oyun, dinamik bir oyun. Bazı bölgeler, bazı boşluklar oluyor. Analiz ekibi de maç içinde gördüğü bir şeyi aktarıyor. Oyuncuları çok fazla bilgiye boğmak istemiyoruz maç içinde ama faydalıysa aktarıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil

''SKRINIAR'I RİSKE ETMEDİK''

Devre arasında oyundan çıkan Milan Skriniar'ın durumu hakkında konuşan başarılı teknik adam, "Plan, Skriniar'ı 90 dakika oynatmamaktı. Devre arasında problem yaşadığı bölgede yorgunluk hissettiğini söyledi. Riske etmedik. Bir sonraki maça 6 gün var. Her gün daha iyi oluyor." sözlerini sarf etti. 

Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil

''BUNU BİLEMİYORUM''

"Asensio döndükten sonra Talisca 10 numara olarak oynayacak mı?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Domenico Tedesco: "Bunu bilemiyorum. Takım performansı hakkında şunu diyebilirim; takım çok iyi oynadı. Tüm oyuncular çok güçlüydü. Talisca da aynı şekilde. Talisca bazen 9, bazen 10, bazen 8 bile oynuyor. Hepsinde iyi oynuyor. En iyi olduğu performans 10 numara. Marco dönünce bu problem lüks olacak. Önemli olan maçları kazanmak. Talisca da maçları kazanmak istiyor. 9 veya 10 oynaması fark etmez." değerlendirmesinde bulundu. 

Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil

"EN ZORU BU!"

Sözlerine devam eden Tedesco, "Topa daha fazla sahip olunca rakibin topu bıraktığını, daha gömülü oynadığı anlamına gelebiliyor. İlk yarıda bu oldu. Bu tarz durumla yaklaşınca zorlanıyorsunuz. Bu yeni değil. Rakip kapanırsa karşısındaki takım zorlanır. En zoru, bu kadar kapanan takıma karşı oynamak. Bu tarz rakipler kale önüne otobüs çekip kontratak, duran top arar. İlk yarıda pozisyonlarımız vardı aslında. Golü bulduktan sonra daha fazla pozisyon bulduk. Alan bulduk ve tehlikeli olduk. Modern futbol daha kompleks. Her şeyin farkında olmalısınız. Zaman zaman önde zaman zaman geride savunmalısınız. Bazen uzun bazen kısa oynamalısınız." açıklamasını yaptı. 

Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil

"GALATASARAY DEĞİL!"

Galatasaray maçı hakkındaki düşünceleri sorulan Domenico Tedesco sözlerini, "Bizim için Rize maçı en önemli maç. Sonrası değil. En önemli maç Rize maçı, Galatasaray değil!" ifadeleriyle noktaladı. 

Son Dakika Spor Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu
Orkun Kökçü’den resital Orkun Kökçü'den resital
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var
Sinel Ünsal, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı Sinel Ünsal, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı
Üsküdar Belediyesi soruşturmasında 9 tutuklama Üsküdar Belediyesi soruşturmasında 9 tutuklama
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı

23:15
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
23:03
Asensio’nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
Asensio'nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
22:29
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki
22:28
Ederson’dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem
Ederson'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem
22:00
Fenerbahçe, Kayseri’de farka koştu
Fenerbahçe, Kayseri'de farka koştu
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
20:41
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
20:30
İstese yapamaz Hamza Akman boş kaleye inanılmazı başardı
İstese yapamaz! Hamza Akman boş kaleye inanılmazı başardı
20:18
Müzakerelerin ardından İran’dan ilk açıklama O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
18:49
Sakarya’da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
Sakarya'da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
15:54
Suriye’nin güneyinde bir grup Dürzi, ülkeden ayrılma talebiyle İsrail bayraklı gösteri düzenledi
Suriye'nin güneyinde bir grup Dürzi, ülkeden ayrılma talebiyle İsrail bayraklı gösteri düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 23:44:50. #.0.4#
SON DAKİKA: Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.