Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor! Galatasaray değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 4-0 kazanılan Zecorner Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"SAVUNMA GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ"

"Milli aradan önce sorunlarının gol atmak değil kolay gol yemek olduğunu söylemişti. Fenerbahçe, milli ara sonrası son 2 maçta gol yemedi. Neler söylemek ister?" sorusuna cevap veren Tedesco, "Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Savunma güvenliği önemli. Kayserispor asla pes etmeyen bir takım. 3-0'ken bile diyagonel paslar, ortalar denediler. Bu milli arada ana konumuz buydu. Buna odaklandık. Ceza sahası içinde savunmayı çalıştık. Bunlar önemliydi. Antrenmanlarda çalıştığımız için mi aldık bu sonuçları, bilmiyorum, önemli de değil. Önemli olan atak da beraber, savunma da beraber!" dedi.

"FAYDALIYSA AKTARIYORUZ"

"Oyun ne zaman dursa bir oyuncunuzu çağırıp konuştunuz. Neler söylediniz bu anlarda?" sorusuna da cevap veren İtalyan hoca, "Bazen saha içerisinde bazı şeyleri adapte etmeniz gerekir. Oyun, dinamik bir oyun. Bazı bölgeler, bazı boşluklar oluyor. Analiz ekibi de maç içinde gördüğü bir şeyi aktarıyor. Oyuncuları çok fazla bilgiye boğmak istemiyoruz maç içinde ama faydalıysa aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

''SKRINIAR'I RİSKE ETMEDİK''

Devre arasında oyundan çıkan Milan Skriniar'ın durumu hakkında konuşan başarılı teknik adam, "Plan, Skriniar'ı 90 dakika oynatmamaktı. Devre arasında problem yaşadığı bölgede yorgunluk hissettiğini söyledi. Riske etmedik. Bir sonraki maça 6 gün var. Her gün daha iyi oluyor." sözlerini sarf etti.

''BUNU BİLEMİYORUM''

"Asensio döndükten sonra Talisca 10 numara olarak oynayacak mı?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Domenico Tedesco: "Bunu bilemiyorum. Takım performansı hakkında şunu diyebilirim; takım çok iyi oynadı. Tüm oyuncular çok güçlüydü. Talisca da aynı şekilde. Talisca bazen 9, bazen 10, bazen 8 bile oynuyor. Hepsinde iyi oynuyor. En iyi olduğu performans 10 numara. Marco dönünce bu problem lüks olacak. Önemli olan maçları kazanmak. Talisca da maçları kazanmak istiyor. 9 veya 10 oynaması fark etmez." değerlendirmesinde bulundu.

"EN ZORU BU!"

Sözlerine devam eden Tedesco, "Topa daha fazla sahip olunca rakibin topu bıraktığını, daha gömülü oynadığı anlamına gelebiliyor. İlk yarıda bu oldu. Bu tarz durumla yaklaşınca zorlanıyorsunuz. Bu yeni değil. Rakip kapanırsa karşısındaki takım zorlanır. En zoru, bu kadar kapanan takıma karşı oynamak. Bu tarz rakipler kale önüne otobüs çekip kontratak, duran top arar. İlk yarıda pozisyonlarımız vardı aslında. Golü bulduktan sonra daha fazla pozisyon bulduk. Alan bulduk ve tehlikeli olduk. Modern futbol daha kompleks. Her şeyin farkında olmalısınız. Zaman zaman önde zaman zaman geride savunmalısınız. Bazen uzun bazen kısa oynamalısınız." açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY DEĞİL!"

Galatasaray maçı hakkındaki düşünceleri sorulan Domenico Tedesco sözlerini, "Bizim için Rize maçı en önemli maç. Sonrası değil. En önemli maç Rize maçı, Galatasaray değil!" ifadeleriyle noktaladı.