Gemlik'te Kreşte Darp Olayı

10.04.2026 20:51
Bir anne, kreşten aldığı çocuğunu darp edilmiş buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir anne, sabah saatlerinde sağlıklı şekilde kreşe bıraktığı 2,5 yaşındaki çocuğunu akşam almaya geldiğinde darp edilmiş halde buldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, anne, çocuğunu sabah saatlerinde kreşe bıraktı. Gün içinde herhangi bir bilgilendirme yapılmazken, çocuğunu almaya gelen anne darp izlerini fark edince şok yaşadı.

Ailenin iddiasına göre olay sırasında gözetmen öğretmen sınıfta bulunmazken, yaşanan darp olayı kendilerine bildirilmedi. Çocuğun başka bir çocuk tarafından darp edildiği öne sürüldü. Aile, hastaneye giderek darp raporu alırken durumu yetkililere bildirdi.

Olayın ardından savcılık tarafından inceleme başlatıldığı, kamera kayıtlarının incelenmesi için jandarmanın kreşe gönderileceği öğrenildi. Öte yandan, kreş yönetiminin velilere kamera kaydı tutulmadığını ifade ettiği iddia edildi.

Kreş yetkilisi ise yaptığı açıklamada, olayın kısa sürede gerçekleştiğini savunarak, "Gözetmen öğretmen kısa süreliğine odadan ayrıldı. Yaklaşık 2 dakika sonra geri döndüğünde iki çocuğun kavga ettiğini gördü ve müdahale etti" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

