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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Yılmaz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yılmaz, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" isimli fotoğrafını seçerken, "Haber" kategorisinde de Musa Serdar Terzioğlu'nun "Teknofest" adlı fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" adlı fotoğrafını beğenen Yılmaz, "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" adlı fotoğrafını seçti.

Yılmaz, "Günlük Hayat" kategorisindeyse Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" adlı fotoğrafına oy verdi.

Prof. Dr. Yılmaz, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını dile getirerek, AA'ya ve çalışanlarına teşekkür etti.