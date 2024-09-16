Yılın Kuşu: Hoiho Pengueni İkinci Kez Seçildi

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Yeni Zelanda'da "2024 Yılın Kuşu" yarışmasında Hoiho olarak da bilinen sarı gözlü penguen birinci oldu.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Yeni Zelanda Kraliyet Ormanı ve Kuş Koruma Derneği olarak da bilinen Forest & Bird tarafından düzenlenen "Yılın Kuşu" yarışmasının bu yılki sonuçları açıklandı.

Forest & Bird, 52 binden fazla kişinin oyun kullanıldığı yarışmayı 6 bin 328 oyla Yeni Zelanda'ya özgü bir penguen türü olan "Hoiho'nun kazandığını" duyurdu.

Böylece 2019'da da "Yılın Kuşu" ödülüne layık görülen Hoiho, ikinci kez yarışmada birinci oldu.

Forest & Bird, Hoiho'nun nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu ve kuşun nüfusunun son 15 yılda yaklaşık yüzde 78 azaldığını açıkladı.

Yılın Kuşu yarışması, Yeni Zelanda'da nesli tükenme tehlikesi altında olan yerli kuşlar hakkında farkındalık yaratmak amacıyla 2005 yılından bu yana düzenleniyor.