Yılmaz, 2025'te yüzde 3,7 büyüyen ekonominin 2026'da yüzde 3,3 büyümesini bekliyor

Yılmaz, 2025'te yüzde 3,7 büyüyen ekonominin 2026'da yüzde 3,3 büyümesini bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılmaz, 2025 yılında yüzde 3,7 oranında büyüyen ekonominin 2026 yılını yüzde 3,3 büyüme ile tamamlamasını beklediklerini söyledi. Bu öngörüyle 2026 yılı büyüme beklentisinin yüzde 3,3 olduğu ifade edildi.
Yılmaz: "2025 yılında yüzde 3,7 oranında büyüyen ekonomimizin 2026 yılını yüzde 3,3 büyüme ile tamamlamasını bekliyoruz"
Kaynak: AA
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