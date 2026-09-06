Yılmaz, 2026'da milli gelirin 1,8 trilyon doları aşacağını öngördü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 sonunda milli gelirin Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1,8 trilyon doları, kişi başına milli gelirin de 20 bin doları geçmesini beklediklerini açıkladı. Bu hedef, ekonominin büyüme performansına ve vatandaşların refah seviyesine ilişkin önemli bir gösterge olacak.
Yılmaz: "2026 sonunda milli gelirimizin Cumhuriyet tarihimizde ilk kez 1,8 trilyon doları, kişi başına milli gelirimizin de yine ilk kez 20 bin doları geçmesini bekliyoruz"
Kaynak: AA
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