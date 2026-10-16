Yılmaz, bütçeyi dayanıklılık, refah ve dönüşüm bütçesi olarak nitelendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bütçeyi 'dayanıklılık, refah ve dönüşüm' bütçesi olarak nitelendirdi. Yılmaz, bütçenin üretim gücünü ve rekabet kapasitesini dönüştürdüğünü, kazanımları kalıcı sosyal refaha taşıdığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bütçemiz, üretim gücünü ve rekabet kapasitesini dönüştüren, kazanımları kalıcı sosyal refaha taşıyan 'dayanıklılık, refah ve dönüşüm' bütçesidir"
Kaynak: AA
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