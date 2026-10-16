Yılmaz, bütçeyi Türkiye Yüzyılı vizyonunun somut yansıması olarak nitelendirdi

Yılmaz, bütçeyi Türkiye Yüzyılı vizyonunun somut yansıması olarak nitelendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılmaz, bütçeyi güçlü aile, güçlü ülke, dijital kalkınma, sosyal adalet ve yeşil dönüşüm ilkeleri etrafında şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonunun somut yansıması olarak nitelendirdi. Yılmaz, açıklamasında bu ilkeleri sıraladı.
Yılmaz: "Bu bütçe güçlü aile, güçlü ülke, dijital kalkınma, sosyal adalet ve yeşil dönüşüm ilkeleri etrafında şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun somut bir yansımasıdır"
Kaynak: AA
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