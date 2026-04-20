Yılmaz'dan Erzurumspor, Batman Petrolspor ve Bursaspor'a Tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor ve TFF 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor ile Bursaspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'u gönülden tebrik ediyorum. Katkısı olanları ve tüm Erzurumlu hemşehrilerimizi kutluyorum. Tüm Doğu Anadolu'yu layıkıyla temsil edeceğine inanıyorum. Ayrıca, TFF 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor ve Bursaspor'u da tebrik ediyor, başarılar diliyorum."