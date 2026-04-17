Yılmaz: Kıbrıs'ta Barış İçin Haklar Kabul Edilmeli

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Yılmaz, "Adada barış içinde yan yana yaşayabilmenin yolu; Kıbrıslı Türklerin meşru ve özden gelen haklarının tüm taraflarca kabulü ve güvence altına alınmasıdır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Diplomasi Forumu marjında KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyet ile bir araya geldiğini bildirdi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak milli davamız Kıbrıs meselesinde, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizle omuz omuza adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Doğu Akdeniz'de artan gerilimler ve Rum Yönetimi'nin İsrail yanlısı politikaları nedeniyle Ada'daki herkesi riske attığı bu dönemde, gerekli önlemleri alıyoruz. Adada barış içinde yan yana yaşayabilmenin yolu; Kıbrıslı Türklerin meşru ve özden gelen haklarının tüm taraflarca kabulü ve güvence altına alınmasıdır. Anavatan ve Garantör Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz iş birliği bu mücadelenin en güçlü dayanağıdır."