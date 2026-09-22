Yılmaz, Manisa'daki silahlı saldırıda bakanların olay yerine intikal ettiğini söyledi

Yılmaz, Manisa'daki silahlı saldırıda bakanların olay yerine intikal ettiğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, Milli Eğitim ve İçişleri bakanlarının olay yerine intikal etmekte olduğunu, her türlü adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "( Manisa'daki silahlı saldırı) Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarımız olay yerine intikal ediyor, her türlü adli ve idari soruşturma başlatıldı"
Kaynak: AA
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