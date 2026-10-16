Yılmaz, Türkiye'nin küresel gelişmelere karşı sağlam duruşunu koruduğunu söyledi

Yılmaz, Türkiye'nin küresel gelişmelere karşı sağlam duruşunu koruduğunu söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılmaz, küresel ekonomideki gelişmelere karşı Türkiye'nin sağlam duruşunu koruduğunu söyledi. Türkiye'nin bunu Cumhurbaşkanı liderliğinde uyguladığı istikrarlı politikalar ve kurumsal kapasitesi sayesinde başardığını belirtti.
Yılmaz: "Küresel ekonomideki gelişmelere karşı Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uyguladığı istikrarlı politikalar kurumsal kapasitesi sayesinde sağlam duruşunu korumaktadır"
Kaynak: AA
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