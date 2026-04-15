Yılmaz ve Tokayev'den İşbirliği Vurgusu
Yılmaz ve Tokayev'den İşbirliği Vurgusu

15.04.2026 20:35
Cevdet Yılmaz, Tokayev ile bölgede işbirliği ve ticari ilişkileri artırma konularını ele aldı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile biraraya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sayın Tokayev ile görüşmemizde bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra; ticaretten enerjiye, savunma sanayiinden eğitime, ulaşımdan kültürel iş birliklerine kadar geniş bir yelpazede mevcut projelerimizi ve yeni iş birliği imkanlarını ele aldık. Kazakistan ile ikili ticaret hacmimizi daha yukarılara taşıma, karşılıklı yatırımları artırma ve bölgesel istikrar ve refaha katkı sunma konusundaki iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Köklü tarihimizden ve ortak medeniyet mirasımızdan güç alan Türkiye–Kazakistan ilişkileri, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın vizyonları ve yakın dostlukları sayesinde bugün her alanda daha da derinleşen stratejik ortaklık niteliği taşımaktadır. Türk Dünyası'nın birlik ve dayanışmasını güçlendiren bu güçlü bağların, önümüzdeki dönemde yeni projelerle daha da pekişeceğine inanıyorum. Nazik kabulleri ve samimi ev sahiplikleri için Sayın Tokayev'e teşekkür ediyor, dost ve kardeş Kazakistan halkına muhabbetlerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Ekonomi, Savunma, Enerji, Güncel, Son Dakika

