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Yiyecek arayan domuz sürüsü köy yolunda görüntülendi
BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde köy yoluna inen domuz sürüsü, köylüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Etkili olan kar yağışı nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Hizan ilçesine bağlı Çayır Köyü bölgesinde cep telefonuyla görüntülenen domuz sürüsü karlı bölgeden toprak yola inerek yiyecek aradıkları gözlemlendi.
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