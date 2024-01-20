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Yiyecek arayan domuz sürüsü köy yolunda görüntülendi - Son Dakika
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Yiyecek arayan domuz sürüsü köy yolunda görüntülendi

Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü, Çayır Köyü bölgesinde cep telefonuyla kaydedildi. Karlı bölgeden toprak yola inen domuzlar, yiyecek arayışında görüldü.

Yiyecek arayan domuz sürüsü köy yolunda görüntülendi
20.01.2024 - 22:19,
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Yiyecek arayan domuz sürüsü köy yolunda görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde köy yoluna inen domuz sürüsü, köylüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Hizan ilçesine bağlı Çayır Köyü bölgesinde cep telefonuyla görüntülenen domuz sürüsü karlı bölgeden toprak yola inerek yiyecek aradıkları gözlemlendi.

Kaynak: İHA
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