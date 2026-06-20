YKS Adaylarına Su İkramı

Konya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylara, 2 vakfın "hayır şartı" gereğince su ikram edildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, Mehmed Reşid Efendi Bin Osman Vakfı ile Ataullah Efendi Bin Şemseddin Vakfı'nın, yaz günlerinde soğuk su dağıtılması şartı gerçekleştirildi.

Ekipler, merkez Selçuklu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi önünde, sınava giren adaylara su ikram etti.

Köklü vakıf geleneğinin yaşatılması ve kültürel mirasın geleceğe taşınması amacıyla yapılan ikramla "hayır şartı" yerine getirildi.