YKS AYT'de Öğrencilere Polis ve Güvenlik Desteği

Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için geç kalma riski bulunan öğrencilere polis ve Akdeniz Üniversitesi güvenlik ekipleri yardımcı oldu.

Akdeniz Üniversitesi başta olmak üzere sınavın gerçekleştirildiği okulların önünde yoğunluk oluştu.

Sınava girecekler, kimlik ve belge kontrollerinin yapılmasının ardından salona alındı.

Sınavın başlamasıyla bazı veliler, gölgelik alanlarda kurdukları kamp sandalyelerinde oturarak beklemeye başladı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kentte sınava yetişmeye çalışanları motorize ekiplerin yardımıyla okullarına ulaştırdı.

Akdeniz Üniversitesi Koruma Güvenlik Şube ekipleri de oluşturdukları motosiklet timleriyle kampüs içerisinde sınava yetişmeye çalışanlara yardımcı oldu.