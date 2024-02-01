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YKS başvuruları başladı! Sınav ücretleri belli oldu - Son Dakika
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YKS başvuruları başladı! Sınav ücretleri belli oldu

YKS başvuruları başladı! Tek oturum sınav ücreti 295 TL, üç oturum 885 TL oldu

01.02.2024 12:34  Güncelleme: 13:03
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuruları başladı. Sınava başvuracaklar her oturum için 295 TL ödeme yapacak. 3 oturuma da katılacak adaylar 885 TL ödemek zorunda kalacak.

ADAYLAR YKS İÇİN 8-9 HAZİRAN'DA TER DÖKECEK

8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğle sonrası oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Adaylar sınava başvurularını 1-26 Şubat tarihleri arasında yapabilecek. Sınavın her oturumu için sınav ücreti 295 TL olarak belirlendi. Üç oturuma da katılacak adaylar 885 TL ödeyecek.

Adaylar, başvurularını bugün saat 12.15'ten itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecekler. Sınav hakkında ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu'ndan ve ÖSYM'nin internet sitesinden alınabilecek.

YKS başvuruları başladı! Sınav ücretleri belli oldu

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SON DAKİKA: YKS başvuruları başladı! Sınav ücretleri belli oldu - Son Dakika
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