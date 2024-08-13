YKS'de eksi 1.75 fizik netiyle yerleşme iddiası doğru değil - Son Dakika
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YKS'de eksi 1.75 fizik netiyle yerleşme iddiası doğru değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bir öğretim üyesi, YKS sınavında eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

13.08.2024 22:14
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bir öğretim üyesi, YKS sınavında eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddianın manipülasyon olduğu belirtildi.

Üniversite adaylarının eksi 1.75 netle üniversiteye yerleşmesinin ve eksi netle herhangi bir adayın puanının hesaplanmasının mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu adayın, AYT matematik ve fen bilimlerinden 5.50 neti, TYT Türkçe ve sosyal bilimlerden 35.25 neti, AYT Türk dili ve edebiyatı, tarih ve coğrafyadan 15 neti, toplamda 55.75 neti vardır. Adayın puanı hesaplanırken TYT'nin yüzde 40'ı AYT'nin ise yüzde 60'ı alınarak hesaplanmaktadır. Aday yerleşebilmek için hem TYT hem de AYT puanından istifade etmektedir. Aday söz konusu fizik programına yerleşmesi için yeterli sayısal puana sahip olup, Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik programına 233,72123 sayısal puanı ile yerleştiği görülmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel YKS'de eksi 1.75 fizik netiyle yerleşme iddiası doğru değil - Son Dakika

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SON DAKİKA: YKS'de eksi 1.75 fizik netiyle yerleşme iddiası doğru değil - Son Dakika
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