YKS'de Kimlik Unutan Öğrencilere Giriş Yok

İstanbul'da, kimliğini unutan ve geç kalan bazı öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için gittikleri okul binalarına alınmadı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen YKS için Küçükçekmece Fevzi Çakmak Ortaokulu'na gelen bir erkek öğrenci, yanında kimliği olmadığı için görevliler tarafından binaya alınmadı.

Kimliğini unutan öğrenci, bir süre okulun önünde bekledi.

Duruma bazı veliler de tepki gösterdi.

Öte yandan, öğrencinin okulun önünde beklemesi ve velilerin duruma tepki göstermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gelen bir erkek öğrenci de geç geldiği için sınava alınmadı.

Veliler, görevlilerden öğrenciye yardımcı olmasını istedi. Görevliler, sınavın başlamasına 15 dakika kala girişin yasak olması nedeniyle öğrenciyi binaya almadı.