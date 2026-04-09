YKS'de Rekabet Azalmıyor: Kontenjan Daraltması ve Stratejik Hazırlık Önem Kazanıyor

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) haziran ayının üçüncü haftasında üç ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak. 21 Haziran Pazar günü ise sabahtan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Bu yıl sınava başvuranların sayısının 2 milyon 425 bin 560 olduğunun açıklanması adaylar arasında rekabetin azaldığı algısı yarattı, çünkü son yıllarda bu rakam 3 milyonun üzerinde seyrediyordu. Ancak Eğitim Uzmanı ve Psikolojik Danışman Cihan Yeşilyurt, bu iyimserliğin yerinde olmadığını belirtiyor. Üniversiteye yerleşme sürecinde belirleyici olanın aday sayısı değil, kontenjan politikaları, bölüm bazlı talep ve adayların niteliği olduğunu vurguluyor. YÖK'ün son yıllarda hukuk, mimarlık, diş hekimliği, öğretmenlik programları ve sağlık alanındaki bazı bölümlerde uyguladığı kontenjan daraltma politikası, başarı sıralarının yükselmesine neden oluyor. Bu da nitelikli ve hedef odaklı adaylar arasındaki rekabetin devam ettiği anlamına gelir.

Yeşilyurt, asıl farkı yaratacak olan unsurun sınava kalan sürede izlenecek strateji olduğunu söylüyor. Zamanı doğru yönetemeyen adayların istediği verimi alamayacağını, bu nedenle haftalık planlamanın önemli olduğunu belirtiyor. Konuyu tam öğrenmeden test çözmeye yönelmenin hata olduğunu, önce konunun mantığını kavramanın gerektiğini ekliyor. Denemeler sayesinde adayların konu eksiklerini görebileceğini ve zaman yönetimi becerilerini geliştirebileceğini vurguluyor.

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erten Gökçe, YKS'ye giden süreçte başarı için 10 ipucu sunuyor. Bunlar arasında hedefe odaklanmak, kaygıyı doğru yönetmek, düzenli çalışmak, eksik alanlara dönmek, uyku düzenini korumak, beslenmeye dikkat etmek, olumlu düşünceler geliştirmek, deneme sınavlarını stratejik kullanmak, sosyal çevreyi doğru seçmek ve sınavın bir araç olduğunu unutmamak yer alıyor.

Yeşilyurt ayrıca, adayların en sık yaptığı hatalardan birinin TYT'ye yüklenip AYT'yi geri plana atmak olduğunu belirtiyor. Puanın yüzde 40'ının TYT, yüzde 60'ının AYT'den geldiğini hatırlatarak, ideal bir programda haftanın büyük bölümünün AYT'ye ayrılması gerektiğini söylüyor. TYT'nin ise düzenli tekrar ve hız çalışmalarıyla desteklenmesi öneriliyor.

