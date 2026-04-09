Üye Girişi
Son Dakika Logo

YKS'de Rekabet Azalmıyor: Kontenjan Daraltması ve Stratejik Hazırlık Önem Kazanıyor

09.04.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) haziranın üçüncü haftasında gerçekleştirileceğini açıkladı. Eğitim Uzmanı Cihan Yeşilyurt, sınav sürecinde aday sayısının değil, kontenjan politikalarının belirleyici olduğunu vurguladı. Başarı için stratejik çalışma ve zaman yönetiminin önemine değinildi.

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) haziran ayının üçüncü haftasında üç ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak. 21 Haziran Pazar günü ise sabahtan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Bu yıl sınava başvuranların sayısının 2 milyon 425 bin 560 olduğunun açıklanması adaylar arasında rekabetin azaldığı algısı yarattı, çünkü son yıllarda bu rakam 3 milyonun üzerinde seyrediyordu. Ancak Eğitim Uzmanı ve Psikolojik Danışman Cihan Yeşilyurt, bu iyimserliğin yerinde olmadığını belirtiyor. Üniversiteye yerleşme sürecinde belirleyici olanın aday sayısı değil, kontenjan politikaları, bölüm bazlı talep ve adayların niteliği olduğunu vurguluyor. YÖK'ün son yıllarda hukuk, mimarlık, diş hekimliği, öğretmenlik programları ve sağlık alanındaki bazı bölümlerde uyguladığı kontenjan daraltma politikası, başarı sıralarının yükselmesine neden oluyor. Bu da nitelikli ve hedef odaklı adaylar arasındaki rekabetin devam ettiği anlamına gelir.

Yeşilyurt, asıl farkı yaratacak olan unsurun sınava kalan sürede izlenecek strateji olduğunu söylüyor. Zamanı doğru yönetemeyen adayların istediği verimi alamayacağını, bu nedenle haftalık planlamanın önemli olduğunu belirtiyor. Konuyu tam öğrenmeden test çözmeye yönelmenin hata olduğunu, önce konunun mantığını kavramanın gerektiğini ekliyor. Denemeler sayesinde adayların konu eksiklerini görebileceğini ve zaman yönetimi becerilerini geliştirebileceğini vurguluyor.

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erten Gökçe, YKS'ye giden süreçte başarı için 10 ipucu sunuyor. Bunlar arasında hedefe odaklanmak, kaygıyı doğru yönetmek, düzenli çalışmak, eksik alanlara dönmek, uyku düzenini korumak, beslenmeye dikkat etmek, olumlu düşünceler geliştirmek, deneme sınavlarını stratejik kullanmak, sosyal çevreyi doğru seçmek ve sınavın bir araç olduğunu unutmamak yer alıyor.

Yeşilyurt ayrıca, adayların en sık yaptığı hatalardan birinin TYT'ye yüklenip AYT'yi geri plana atmak olduğunu belirtiyor. Puanın yüzde 40'ının TYT, yüzde 60'ının AYT'den geldiğini hatırlatarak, ideal bir programda haftanın büyük bölümünün AYT'ye ayrılması gerektiğini söylüyor. TYT'nin ise düzenli tekrar ve hız çalışmalarıyla desteklenmesi öneriliyor.

YÖK verilerine göre, son yıllarda YKS'ye başvuran aday sayıları dalgalanma gösteriyor. Bu yıl gerçekleşen 2 milyon 425 bin 560 başvuru, son yılların en düşük rakamı olarak kaydedildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yeşilyurt, Güncel, ÖSYM, YKS, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:11
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasada ara seçim şartları açıktır, o şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur
11:01
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
10:33
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
10:30
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
10:22
Bekçi olmanın şartları değişti
09:48
Akaryakıta dev indirim geliyor Tarih ve rakam netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 11:30:36. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.