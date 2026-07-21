BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların değerli gençlerimiz ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öğrencilerimizin tercih sürecini en güzel şekilde değerlendirerek ilgi duydukları ve hayalini kurdukları alanda eğitim almalarını temenni ediyorum. Rabb'im evlatlarımızın emeklerini zayi etmesin, yollarını ve bahtlarını açık eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.