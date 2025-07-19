YKS sonuçları açıklandı, tercih dönemi başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih heyecanının başlayacağını ve YÖK olarak adaylara kaliteli bir üniversite hayatı sunmak için üniversitelerle birlikte gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını bildirdi.

Özvar, sosyal medya hesabından, 21 ve 22 Haziran'da gerçekleştirilen ve bugün sonuçları açıklanan YKS'ye ilişkin açıklama yaptı.

Üniversite adaylarının ve ailelerinin sabırsızlıkla beklediği 2025-YKS sonuçlarının açıklandığını, sınav sonuçlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden erişilebileceğini anımsatan Özvar, şunları kaydetti:

"Sonuçların herkes için hayırlı olmasını dilerim. Kıymetli adaylar, şimdi tercih süreciyle birlikte yeni bir heyecan başlayacak. Yükseköğretim Kurulu olarak sizlere kaliteli bir üniversite hayatı sunmak üzere üniversitelerimizle birlikte gerekli tüm hazırlıkları yaptık. İstihdam odaklı yeni programları mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim. Sizleri üniversitelerimizde görmek bizler için büyük bir mutluluk olacak. Hepinize üstün başarılar dilerim."