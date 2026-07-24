YKS Tercihinde Uzun Vadeli Düşünme Çağrısı

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, YKS tercih döneminde adaylara ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, uzun vadeli düşünerek tercih yapmaları çağrısında bulundu. Yapay zeka ve dijital dönüşümün çalışma hayatını değiştirdiğine dikkati çeken Özvar, "Tercihinizi aceleyle, sadece popüler programlara bakarak yapmayın" dedi. Diploma kadar uygulama deneyimi ve becerilerin de önem kazandığını vurgulayan Özvar, ailelerden gençler üzerinde baskı kurmamalarını, yurt dışında eğitim planlayan adaylardan ise tercih edecekleri üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını mutlaka kontrol etmelerini istedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yayımladığı viedolu mesajla, YKS tercih dönemi öncesinde adaylara, ailelerine ve kamuoyuna seslendi. Üniversite tercihinin yalnızca bir bölüm seçmekten ibaret olmadığını belirten Özvar, gençlerin yaklaşık 40 yıllık çalışma hayatını şekillendirecek önemli bir kararın eşiğinde olduğunu söyledi. Uzun ve yoğun bir sınav sürecini geride bırakan adayları tebrik eden Özvar, tercih döneminin sınav kadar önemli olduğuna işaret ederek gençlere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda karar vermeleri çağrısında bulundu.

Doğru yapılmış bir tercihin güçlü bir başlangıç noktası, nitelikli bir eğitim çevresi ve mesleki hayata hazırlanmak için önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Özvar, "Bugün vereceğiniz karar elbette hayatınızın bütün safhalarını belirlemeyecek. Ancak doğru yapılmış bir üniversite tercihi size güçlü bir başlangıç noktası, nitelikli bir eğitim çevresi ve mesleki hayatınıza hazırlanabileceğiniz değerli fırsatlar sunar" dedi.

"TERCİHLERİNİ SADECE BUGÜNE GÖRE YAPMAYIN"

Dünyada çalışma hayatının büyük bir dönüşümden geçtiğine işaret eden Özvar, yapay zeka, biyoteknoloji, kuantum teknolojileri, siber güvenlik, yeşil dönüşüm, dijital üretim ve finansal teknolojiler gibi alanların yeni meslekleri ortaya çıkardığını söyledi. Bugün üniversite tercihi yapan bir gencin yaklaşık 40 yıllık çalışma hayatına hazırlandığını ifade eden Özvar, bu süreçte teknolojilerin değişeceğini, bazı mesleklerin ortadan kalkacağını ve çok sayıda yeni çalışma alanının ortaya çıkacağını dile getirdi.

Bu nedenle adayların tercih yaparken yalnızca mezuniyet sonrasında hangi işi yapacaklarını değil, seçecekleri programın kendilerine değişen şartlara uyum sağlayabilecek bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırıp kazandırmayacağını da sorgulamaları gerektiğini vurgulayan Özvar, gençlere "Tercihinizi aceleyle, yalnızca çevrenizde duyduğunuz görüşlere veya o yıl popüler görünen programlara bakarak yapmayın. Kendinizi tanıyın, programları dikkatle inceleyin ve uzun vadeli düşünün" tavsiyesinde bulundu.

"SİZLERİ GELECEĞİN DÜNYASINA HAZIRLAYACAK YAPI KURUYORUZ"

Yükseköğretim Kurulu olarak son yıllarda kapsamlı bir dönüşüm süreci yürüttüklerini aktaran Özvar, yükseköğretim sistemini değişen teknoloji, üretim modeli ve iş gücü ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırdıklarını söyledi. "Sizleri yalnızca bugünün değil geleceğin dünyasına hazırlayacak bir yapı kuruyoruz. Geleceğin dünyasında en değerli diploma, kendini sürekli geliştirebilen insanın sahip olduğu birikim olacaktır." diyen Özvar, Türk yükseköğretiminin 208 üniversitesi ve yaklaşık 7 milyon öğrencisiyle güçlü bir akademik ekosistem oluşturduğunu, üniversitelerin araştırma, girişimcilik ve üretim kapasitesiyle gençlere küresel ölçekte rekabet edebilecek bir eğitim ortamı sunduğunu ifade etti.

Çalışma hayatında artık yalnızca diploma sahibi olmanın yeterli olmadığını vurgulayan Özvar, iş dünyasının alan bilgisinin yanı sıra deneyim, takım çalışması, problem çözme, dijital yetkinlik ve iletişim becerilerine sahip mezunlar beklediğini söyledi. Bu doğrultuda kısa süreli stajlar yerine bir veya iki dönem süren iş yeri temelli eğitim modelini yaygınlaştırdıklarını ifade eden Özvar, öğrencilerin eğitimlerinin önemli bir bölümünü işletmelerde, fabrikalarda, sağlık kuruluşlarında, laboratuvarlarda ve kendi alanlarıyla ilgili kurumlarda geçirdiğini belirtti. Gaziantep, Konya, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara'da yürütülen pilot uygulamanın 185 program ve yaklaşık 120 bin öğrenciyi kapsadığını kaydeden Özvar, Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokullarının mezunlarında istihdam oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığını söyledi.

"ÖNEMLİ OLAN PROGRAMIN SÜRESİ DEĞİL"

Robotik sistemlerden siber güvenliğe, dijital üretimden enerji, sağlık, savunma sanayisi, ilaç üretimi, akıllı tarım ve lojistiğe kadar birçok alanda nitelikli teknik insan kaynağı ihtiyacının hızla arttığını belirten Özvar, adaylara güçlü uygulama altyapısına sahip ön lisans programlarını da dikkatle değerlendirmeleri çağrısında bulundu. "Önemli olan programın süresi değil, kazandırdığı bilgi, beceri, deneyim ve çalışma hayatıyla kurduğu ilişkidir." diyen Özvar, geleceğin üretim dünyasında nitelikli teknikerlerin kritik roller üstleneceğini vurguladı.

ÖZVAR'DAN VELİLERE: "GENÇLERE BASKI KURMAYIN"

Yurt dışında eğitim görmeyi planlayan adaylara da seslenen Özvar, tercih edilecek üniversitenin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınıp tanınmadığının eğitime başlamadan önce mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, tanınmayan yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara denklik verilmesinin mümkün olmadığını hatırlattı. Özvar, ayrıca hiçbir üniversite veya program için önceden "denklik garantisi" verilemeyeceğini vurguladı. Ailelere de önemli mesajlar veren Özvar, çocukların tercihlerini geçmiş dönemlerin meslek algısına göre değil ilgi ve yeteneklerine göre şekillendirmelerine destek olunması gerektiğini belirterek, "Gençlerimizi dinleyelim, rehberlik edelim fakat baskı kurmayalım" çağrısında bulundu.

Gençlere seslenen Özvar, "Sizler yalnızca kendi geleceğinizi değil Türkiye'nin geleceğini de inşa edecek kuşaksınız. Biz sizlere güveniyoruz. Hayalleriniz büyük olsun" ifadelerini kullandı.