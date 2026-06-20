YKS TYT'nin Ardından Aileler Coşku İçinde - Son Dakika
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YKS TYT'nin Ardından Aileler Coşku İçinde

YKS TYT\'nin Ardından Aileler Coşku İçinde
20.06.2026 15:51
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YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi, öğrenciler aileleriyle buluşup sonuçları değerlendirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Saatlerce çocuklarını bekleyen aileler, sınavdan çıkan öğrencileri alkışlarla karşılarken, adaylar ise arkadaşlarıyla bir araya gelerek sınavı değerlendirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. 7 bin 202 bina ve 134 bin 675 salonda gerçekleştirilen ilk oturumda 340 bin 321 kişi görev aldı. İlk oturumun bitmesiyle birlikte sınav merkezlerinin önünde bekleyen aileler, öğrencileri alkışlarla karşıladı. Yaklaşık 2 saat 45 dakika süren sınavın ardından İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nden çıkan adaylar, aileleriyle sarılarak sınav stresini geride bıraktı. Bazı veliler çocuklarına moral verirken, bazı öğrenciler ise arkadaşlarıyla bir araya gelerek sınavı değerlendirdi.

Sınav sonrası açıklamalarda bulunan adaylar, soruların genel olarak önceki yıllara göre daha kolay olduğunu belirtirken yarın gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) odaklanacaklarını söyledi.

'SORULAR, ÖNCEKİ SENELERE GÖRE NORMALDİ'

Sanberk Raim, "Geçen seneden, hatta 11'inci sınıftan beri çalışsaydım benim için daha kolay olurdu. Hatam 11'inci sınıfta okulu salmamdı. Ama 12'nci sınıfta en azından biraz oturup çalıştım. Netlere bakarsak bir 70-80 arası gelir diye düşünüyorum. Artık yarın AYT'ye bakacağım. Burası İstanbul Üniversitesi Fizik Fakültesi. Fizik okumak istiyorum. Çocukluğumdan beri fiziğe karşı ilgim var. Astronomiye karşı da ilgim var ama daha çok fizik diyelim" dedi.

Yiğit Teke, "Sınav güzel geçti. Zaten çalışmıştım. Çalışmamın verdiği azimle güzel bir sonuç alacağımı düşünüyorum. Yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalıştım, yaptığımı da düşünüyorum. Sorular, önceki senelere baktığıma göre normaldi. Çok zor bir soru yoktu. Çalışan yapabiliyor diyelim. İlk kez giriyorum. Hedefim polislik. Polis Meslek Yüksekokulu'nu okumak istiyorum." ifadelerini kullandı.

'HAZIRLIK SÜRECİ PSİKOLOJİK AÇIDAN ZORDU'

Efe Kavlu, "Sınavım iyi geçti. Çok kötü de değildi, çok iyi de değildi. Bana göre kolay bir sınavdı. Diğer senelere göre daha kolaydı. İyi bir sonuç bekliyorum. Hedefim İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği. Matematikte eleyici sorular vardı ama onun haricinde kolay sorulardı bence. Hazırlık süreci psikolojik açıdan zor bir süreçti. Yorucuydu" dedi.

Kaynak: DHA

Eğitim, Güncel, Yaşam, TYT, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS TYT'nin Ardından Aileler Coşku İçinde - Son Dakika

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