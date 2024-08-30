YKS'ye hazırlanan iki arkadaş, ortak hedeflerini gerçekleştirerek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı - Son Dakika
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YKS'ye hazırlanan iki arkadaş, ortak hedeflerini gerçekleştirerek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı

Sevgi Kırmızıbekmez ve Zehranur Döğenci, birlikte çalışarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı. İki arkadaşın birbirlerine destekleri ve motivasyonları büyük rol oynadı.

30.08.2024 11:16
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanırken birbirlerine destek olan Sevgi Kırmızıbekmez ile Zehranur Döğenci, çabalarının karşılığını, ortak hedefleri olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazanarak aldı.

Kabataş Erkek Lisesi'nde 5 yıl birlikte okuyan Kırmızıbekmez ve Döğenci, birlikte YKS'ye daha iyi hazırlanabileceklerini düşünerek, İstanbul'da ailelerinden ayrı eve çıkmayı kararlaştırdı.

Bu konuda ailelerinin onayı ve desteğini de alarak daire kiralayan iki arkadaş, yoğun bir çalışma programı uyguladı.

Sınava hazırlanma sürecinde birbirlerine destek olan iki öğrenci, bu çalışma temposu sonucunda YKS'de dereceye girmeyi başardı.

Sevgi Kırmızıbekmez, yabancı dil testi Almanca birincisi ve sayısal 2 bin 61'incisi, Zehranur Döğenci ise sayısal 2 bin 572'ncisi olarak, hayallerini süsleyen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı.

Kırmızıbekmez ve Döğenci, AA muhabirine, ortak bir hayali gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İki arkadaş, Kabataş Erkek Lisesi'ndeki eğitimlerinin yanı sıra aynı evde birlikte hazırladıkları çalışma planı ve karşılıklı motivasyonun başarılarında büyük rol oynadığını vurguladı.

"Birbirimizden görerek motive oluyorduk"

Sevgi Kırmızıbekmez, bireysel bir süreç olarak görünmesine rağmen YKS'yi ortak çalışma temposuyla kazandıklarını dile getirdi.

Kırmızıbekmez, "Canımız sıkıldığında birbirimize destek olduk, güç verdik. Birlikte güzel bir süreç geçirdik. Şimdi de aynı okula, Cerrahpaşa Tıp Fakültesine gidiyoruz." dedi.

Kazandıkları fakültenin ortak hedefleri olduğunu vurgulayan Kırmızıbekmez, şunları kaydetti:

"Okuldan ya da dershaneden yorgun geldiğimizde ister istemez yatmak ya da oturmak istiyorduk. Ama birimiz birden çantasındakileri çıkarıp çalışmaya başlayınca, işte o zaman diğerimiz 'Ben de çalışmalıyım.' diyordu. Birbirimize karşı öyle rakip gibi hisler beslemiyorduk, böyle birbirimizden görerek motive oluyorduk. 'Aynı okula gitsek ne güzel olurdu.' gibi hayallerimiz vardı ama bunu çok da dillendirmiyorduk. Oldu ve şu anda çok mutluyuz. 5 yıldır birlikteyiz, şimdi bir 6 yıl daha beraberiz. Ömür boyu bir arkadaşlık edindik."

"Her YKS öğrencisine arkadaşından destek almayı önerebilirim"

Zehranur Döğenci ise hedefledikleri fakülteye gidecekleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Biz zaten yolun başında, 'Beraber tıp için hazırlanacağız.' diye başladık. Cerrahpaşa'yı kazanmamız, alabileceğimiz en güzel haberdi." ifadesini kullandı.

Ayrılmaz bir ikili olduklarını kaydeden Döğenci, 5 yılın üstüne 6 yıl daha birlikte eğitim alacakları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Ailelerinin de sınav sürecindeki desteklerine dikkati çeken Döğenci, şöyle devam etti:

"Ailelerimiz olmasa zaten bizim arkadaşlık ilişkimiz bu kadar ileriye gidemezdi. Onlar sayesinde bir eve çıkabildik. Onların maddi, manevi desteği sayesinde bu süreci götürebildik. İyi ki bize güvendiler ve bir arada kalmamıza izin verdiler. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz beraber hazırlanarak çok büyük bir psikolojik yükten kurtulduk. Birbirimize verdiğimiz destek, bize kimsenin veremeyeceği bir destekti. Çünkü biz birbirimizi çok iyi anlıyorduk. Her YKS öğrencisine arkadaşından destek almayı önerebilirim çünkü gerçekten çok şey fark ediyor."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: YKS'ye hazırlanan iki arkadaş, ortak hedeflerini gerçekleştirerek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı - Son Dakika
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