YKS'ye Giden Kuzenler Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YKS'ye Giden Kuzenler Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

YKS\'ye Giden Kuzenler Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
30.06.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te YKS'ye giden kuzenlerden biri 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

GAZİANTEP'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için sınav merkezine giderken içinde bulundukları otomobilin TIR ile çarpıştığı kazada yaralanan Ahmet İnal (19) da kuzeni Mehmet Fatih İnal'ın (19) ardından 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 20 Haziran sabahı, Karkamış ilçesi Soylu Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzenler Mehmet Fatih İnal ile Ahmet İnal YKS için sınav merkezine gitmek amacıyla otomobille yola çıktı. Mehmet Fatih İnal idaresindeki 34 RN 5735 plakalı otomobil, kavşakta Ahmet A. idaresindeki 27 AVU 764 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada Mehmet Fatih İnal ile kuzeni Ahmet İnal yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı 2 genç Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Fatih İnal, aynı gün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ahmet İnal da 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İnal'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Gaziantep, 3. Sayfa, Trafik, Güncel, Yaşam, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS'ye Giden Kuzenler Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor Erdoğan’ın kişisel asistanı olacak Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor! Erdoğan'ın kişisel asistanı olacak
Dünya Kupası’nda akılalmaz olay Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi
Şanlıurfa’da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor Şanlıurfa'da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor
Katliam gibi kaza Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi
Ekmek parası kazanırken gelen feci ölümler Ekmek parası kazanırken gelen feci ölümler
Turistlerin önünde tehditler savurdu 180 bin liralık cezayı yedi Turistlerin önünde tehditler savurdu! 180 bin liralık cezayı yedi

10:59
Yeni askerlik düzenlemesi 400 bin kişi muaf olacak
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak
10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
10:51
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Terim’e: Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e: Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim
10:29
Özgür Özel’den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız
Özgür Özel'den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız
10:06
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
09:43
Irak’da dev operasyon Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 11:44:49. #7.12#
SON DAKİKA: YKS'ye Giden Kuzenler Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.