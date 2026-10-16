Yoğun yağış sonrası İzmit Körfezi'ndeki 10 kamyon atığı Kocaeli Büyükşehir temizledi - Son Dakika
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Yoğun yağış sonrası İzmit Körfezi'ndeki 10 kamyon atığı Kocaeli Büyükşehir temizledi

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Yoğun yağış sonrası İzmit Körfezi\'ndeki 10 kamyon atığı Kocaeli Büyükşehir temizledi
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15-16 Ekim'deki yoğun yağışların ardından İzmit Körfezi'ne sürüklenen ağaç, dal, tomruk ve bitkisel atıklar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendi. Deniz yüzeyi ve kıyı şeridinde toplanan yaklaşık 10 kamyon atık, bertaraf için İZAYDAŞ'a teslim edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun yağışların ardından İzmit Körfezi'nde biriken ağaç, dal, tomruk ve bitkisel atıkları temizleyerek yaklaşık 10 kamyon atığı denizden uzaklaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15-16 Ekim'de etkili olan yoğun yağışlar sonucu İzmit Körfezi'ne dökülen 12 dereden denize taşınan ağaç, dal, tomruk ve bitkisel atıklar, deniz yüzeyinde ve kıyı şeridinde birikti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, atıkların temizlenmesi için sabahın erken saatlerinde başlattıkları çalışmaları gün boyunca sürdürdü.

Çalışmalarda 4 deniz yüzeyi temizleme teknesi, 3 amfibi tip araç, 2 kontrol botu ve 50 personel görev aldı.

Deniz yüzeyi temizleme teknelerinin ulaşamadığı kıyı ve bataklık alanlarda biriken atıklar amfibi araçlarla toplanarak karaya çıkarıldı. Araçların çalışamadığı kayalık bölgeler ile ulaşılması güç kıyı kesimlerinde ise Mavi Takım ekiplerince temizlik yapıldı.

Toplanan 10 kamyon atık, bertaraf edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ'ye (İZAYDAŞ) gönderildi.

Kaynak: AA
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