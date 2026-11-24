YÖK, 30 Kasım öncesi vize başvuran uluslararası öğrencilere kayıt hakkı tanıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YÖK'ün kararına göre, 30 Kasım'dan önce vize başvurusu yapan uluslararası öğrenciler 30 Aralık'a kadar lisans programlarına kayıt yapabilecek. Düzenleme, vize sorunları nedeniyle kayıt yapamayan veya ikamet başvurusu kabul edilmeyen öğrencilerin mağduriyetini gidermeyi hedefliyor.
Türkiye'ye giriş amacıyla 30 Kasım'dan önce vize başvurusunda bulunan uluslararası öğrenciler, 30 Aralık'a kadar üniversitelerin lisans programlarına kayıt yaptırabilecek.
Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) açıklamasına göre, vize süreçlerinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle üniversitelere kayıt yaptıramayan uluslararası öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla düzenlemeye gidildi.
Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan karara göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Türkiye'ye giriş amacıyla 30 Kasım'dan önce vize başvurusunda bulunan uluslararası öğrenciler, 30 Aralık'a kadar üniversitelerin lisans programlarına kayıt yaptırabilecek.
Düzenlemeyle vize temininde yaşanan sorunlar nedeniyle üniversitelere kayıt yaptıramayan veya kayıt tarihlerini geçirmeleri sebebiyle ikamet izni başvuruları kabul edilmeyen öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hedefleniyor.
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