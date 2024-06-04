YÖK Başkanı Erol Özvar: YKS için tüm hazırlıklar tamamlandı

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(ANKARA) - Üniversite adayı 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geri sayım sürerken, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "Sınavların en sağlıklı ortamda gerçekleşmesi için devletimizin ilgili tüm kurum ve kuruluşları bütün hazırlıklarını tamamlamış ve gerekli tedbirleri almıştır" açıklamasında bulundu.

YKS, ÖSYM tarafından 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek. 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) düzenlenecek. Sınava 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu.

YÖK Başkanı Özvar, YKS dolayısıyla yaptığı açıklamada, adaylara ve velilere seslendi. Üniversite kontenjanlarını belirlerken genç nüfusun yükseköğretime yönelik güçlü seyreden erişim talebini dikkate aldıklarını ve kalite standartlarını koruyarak bu talebe cevap vermeye çalıştıklarını belirten Özvar, "Ayrıca ülkemizdeki istihdam imkanlarını ve geleceğe yönelik istihdam projeksiyonlarını da yakından takip ediyoruz. Adımlarımızı buna uygun olarak atıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeni programlar açılacak"

Bazı alanlarda yeni programlar açılacağını bildiren Özvar şöyle devam etti:

"İstihdamla ilişkisi azalan programların kontenjanlarını kademeli şekilde azaltırken istihdam açısından öne çıkan bazı alanlarda yeni programlar açıyoruz. Bunlar arasında yapay zekaya yönelik olanlar özellikle öne çıkmaktadır. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında, 20 üniversitemizde yazılım ve yapay zeka alanında 51'i ön lisans ve 20'si lisans olmak üzere toplam 71 yeni program öğrenci kabul edecektir. Açtığımız yeni programların öğrencilerimizden yoğun ilgi göreceğine ve ilerleyen yıllarda ülkemize önemli bir katma değer sağlayacağına inanıyorum."

"Diploma tek başına her kapıyı açabilecek bir anahtar değildir"

Özvar, üniversite hayatının bir deneyim olarak son derece kıymetli olduğunu ve gençlere çok şey katacağını belirterek adaylara, "Üniversitede elde edeceğiniz akademik ve teorik birikim sizlerin geleceği açısından çok mühimdir. Ancak üniversite hayatını bununla sınırlı görmemek gerekir. Diploma çok kıymetlidir ama tek başına her kapıyı açabilecek bir anahtar değildir. Üniversite hayatını her anlamda büyük bir tecrübe olarak görmek gerekir. Üniversiteler ders dışı kazanımların elde edildiği, kültürel ve sosyal becerilerin geliştirildiği, insana yeni ufuklar açan kurumlardır. Hangi üniversitede ve hangi bölümde okursanız okuyun kendinizi geliştirmekten ve yeni kazanımlar elde etmekten asla vazgeçmeyin. Teoriye dayalı öğrenmelerinizin yanında sizi geleceğe hazırlayacak uygulamalara ve ders dışı kazanımlara önem verin.

Son olarak sizlere tavsiyem; başarılı ya da başarısız YKS'de alacağınız sonuç ne olursa olsun bunu hayatınızı belirleyen tek şey olarak görmeyin. Her durumda çalışmaya, kendinizi geliştirmeye ve geleceğe bakmaya devam edin" diye seslendi.

Erol Özvar, velilere de "Sınava sayılı günlerin kaldığı şu kısa zaman diliminde gençlerimize moral vermeniz ve üzerlerindeki baskının azalmasına katkı sağlamanız fevkalade önem arz etmektedir" önerisinde bulundu.