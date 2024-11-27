YÖK Başkanı Erol Özvar, Sırbistan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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YÖK Başkanı Erol Özvar, Sırbistan'ı ziyaret etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Sırbistan Eğitim Bakanı Slavica Dukic Dejanovic'in davetlisi olarak Sırbistan'a ziyarette bulundu.

27.11.2024 19:49
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Sırbistan Eğitim Bakanı Slavica Dukic Dejanovic'in davetlisi olarak Sırbistan'a ziyarette bulundu.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10-11 Ekim'de Sırbistan'ı resmi ziyaretinde görüşülen yükseköğretime ilişkin konuların somut projelerle geliştirilmesi için temaslarda bulundu.

Bu kapsamda Belgrad'da Sırbistan Eğitim Bakanı Dejanovic ile heyetler arası görüşmede bir araya gelen Özvar, her alanda gelişmekte olan iki ülke arasındaki ilişkilerin yükseköğretim boyutunun güçlendirilmesi amacıyla somut projeleri ele aldıklarını kaydetti.

Özvar, iki ülkenin öncelikleriyle şekillendirilecek yükseköğretim işbirliğinin 2025'te yapılması planlanan "Türkiye-Sırbistan Üniversiteler Forumu"nda ayrıntılı olarak görüşülerek yol haritası hazırlanacağı bilgisini paylaşarak, "Bu forumda Türk ve Sırp üniversitelerinin rektörlerinin bir araya gelmesini ve iki ülke üniversiteleri arasındaki başta bilim ve teknoloji olmak üzere iş birliklerinin en üst seviyeye ulaşmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Köklü Türk üniversitelerinin Sırbistan'da akademik birim veya program açmaları konusunun da görüşmelerde ele alındığını belirten Özvar, bu konudaki teknik müzakerelerin başlatılması konusunda mutabık kalındığını bildirdi.

Sırp Dili ve Edebiyatı bölümlerine hem İstanbul hem Ankara Üniversitesinde öğrenci alınması için kontenjan tanımlayacaklarını aktaran Özvar, "Ziyaretimizin iki ülke arasındaki köklü tarihi ilişkilerin yükseköğretim alanında da geliştirilmesine vesile olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Belgrad Üniversitesine ziyaret

Erol Özvar, Sırbistan temasları kapsamında Belgrad Üniversitesini de ziyaret etti. Filoloji Fakültesi Türkoloji Bölümü öğretim görevlileriyle toplantı yaparak eğitim hakkında bilgi alan Özvar, üniversitede TİKA tarafından tefriş edilen Türkoloji sınıfında Türkçe öğrenen öğrencilerle sohbet etti.

Özvar, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğini de ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Erol Özvar, Sırbistan'ı ziyaret etti - Son Dakika

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