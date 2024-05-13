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YÖK Başkanı, OMÜ Yaban Hayatı Araştırma İstasyonu'nun açılışını gerçekleştirdi

YÖK Başkanı, OMÜ Yaban Hayatı Araştırma İstasyonu\'nun açılışını gerçekleştirdi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kızılırmak Deltası'nda, OMÜ Yaban Hayatı Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki Yaban Hayatı Araştırma İstasyonu'nun açılışını gerçekleştirdi. İstasyon, yaban hayatıyla ilgili araştırmaların yapıldığı Türkiye'deki ilk enstitü olma özelliğine sahip. Açılış töreninde çobanaldatan kuşu doğaya salındı ve Özvar, Kızılırmak Deltası'nda kuş gözlemi yaptı.

13.05.2024 19:12
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kızılırmak Deltası'nda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaban Hayatı Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki Yaban Hayatı Araştırma İstasyonu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Özvar, açılışın ardından yaptığı değerlendirmede, öğretim üyelerinin yaban hayatına yönelik araştırmalar yürüteceği enstitünün Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade etti.

İstasyonun Samsun'da, OMÜ içinde açılmasının önemine işaret eden Özvar, "İstasyonda yabani hayvanların hastalıklarının teşhis ve tedavi edilmesi başta olmak üzere popülasyonu ve tekrardan doğaya salınması üzerine çalışmalar yapılacak. Enstitüde, sadece teşhis ve tedavi değil yaban hayatının devamlılığı üzerine de araştırmalar yürütülecek." dedi.

Özvar, açılış töreninin ardından istasyonda halkalanan ve kayıt altına alınan "çobanaldatan" kuşunu doğaya saldı.

Akademisyenlerden enstitü hakkında bilgi alan Özvar, dürbün ile Kızılırmak Deltası'nda kuş gözlemi yaptı.

Programa, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, OMÜ Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Nisbet ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA

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