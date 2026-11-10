YÖK Başkanı Özvar, COP31'de 208 üniversitenin iklim projelerini bilimsel temel saydı - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar, COP31'de 208 üniversitenin iklim projelerini bilimsel temel saydı

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YÖK Başkanı Erol Özvar, Antalya'daki COP31'de 208 üniversiteden iklim için istenen binlerce projenin değerlendirildiğini ve sergilenmeye layık bulunanların seçildiğini belirtti. Özvar, bu projelerin ortak eyleme güçlü bilimsel temel sunduğunu söyledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, COP31 hazırlıkları kapsamında üniversitelerden iklim değişikliğiyle mücadele konusunda projeler hazırlamalarının istendiğini hatırlatarak, "Türk üniversitelerinin ortaya koyduğu projeler, iklim değişikliğine karşı ortak eylemi cesaretlendiren, ona güçlü bilimsel bir temel sunan projelerdir." ifadesini kullandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre Özvar, Antalya'da düzenlenen COP31'de gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, küresel ölçekte dünyanın en büyük sorunlarından birinin tartışıldığı ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını anımsatan Özvar, binlerce kişinin katıldığı COP31'in Türkiye için çok kıymetli olduğunu belirtti.

COP31'de akademik elçi olarak görev yaptıklarını aktaran Özvar, üniversitelerin bu organizasyonda projeleriyle çok görünür olduğuna dikkati çekti.

COP31 hazırlıkları kapsamında Türkiye'deki 208 üniversiteden iklim değişikliğiyle mücadele konusunda projeler hazırlamalarının istendiğini hatırlatan Özvar, üniversitelerden gelen binlerce projenin değerlendirildiğini ve sergilenmeye layık bulunan çalışmaların seçildiğini ifade etti.

Sergilenen projelerin iklim değişikliğiyle mücadelede siyasi, ekonomik, pedagojik ve akademik alanlarda alınabilecek tedbirlere ilişkin öneriler içerdiğini belirten Özvar, bu çalışmaların COP31'i ziyaret eden siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve iklim aktivistleri için ilham kaynağı olabilecek nitelikte olduğunun altını çizdi.

"Herkesin anlayabileceği tarzda bir lisan geliştirdiğimizi ifade etmek isterim"

Özvar, Türk üniversitelerinin ortaya koyduğu projelerin farklı ülkeler ve kesimler tarafından anlaşılabilecek evrensel bir dil taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla herkesin, bütün kesimlerin, gelişmiş, az gelişmiş bütün ülkelerin anlayabileceği bir tarzda bir lisan geliştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bu açıdan Türk üniversitelerinin ortaya koyduğu projeler, iklim değişikliğine karşı ortak eylemi cesaretlendiren, ona güçlü bilimsel bir temel sunan projelerdir."

COP31 kapsamında sergilenen projelerin uluslararası paydaşlarla işbirliği yapmaya ve ortak eylem geliştirmeye elverişli olduğunu vurgulayan Özvar, Türk üniversitelerinin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmalarının uluslararası işbirliğine önemli katkı sunduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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