YÖK Başkanı Özvar'dan Gençlik Vurgusu

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bu gençliğe bizim sahip çıkmamız lazım. Muazzam bir potansiyel. Nasıl bir enerji düşünün, 6,5 milyon gencin enerjisini düşünün. Bunun sevk ve idaresi bizim mesuliyetimiz" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Hatay'ı ziyaret ederek deprem bölgesindeki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi. Burada bazı temaslarda bulunan Özvar, şunları kaydetti:

"Daha yapılması gereken çok şey var. Devletimiz, hükümetimiz öncelikle dışarıda kalan halkımızın başını sokacağı bir konut sahibi yapmayı öncelemiştir. Hiç şüphesiz diğer kamu kurumlarına da sıra mutlaka gelecektir, üniversitelerimiz başta olmak üzere... Zaten kaynaklar ayrılıyor ama daha fazla kaynak mutlaka ayrılacaktır. Hiç kimse düşünemiyordu, 'Bu ülkede yarım milyon konut yapabilir mi?' diye ama yapıldı işte. Yarım milyon konutu tasavvur etmek bile kolay değil. Bu, bir ülke inşa etmek gibi bırakın şehri. Bu açıdan üniversitelerin de bu sürecin içinde olması çok kıymetli."

Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla bu depreme anında müdahale etti, ortaya çıkan bütün yaralara merhem oldu. Tüm dünyanın gıptayla izlediği bir başarı öyküsünü hep beraber yazdık. İnsanlar buralarda barındı, yemek yedi. O günleri unutmadık.

Kaybedecek bir evladımız bile yok, her biriyle ilgilenmemiz lazım. Bu mesuliyetle hareket etmemiz gerekli. Her biri bir kıymet. Bu gençliğe bizim sahip çıkmamız lazım, muazzam bir potansiyel. Nasıl bir enerji düşünün, 6,5 milyon gencin enerjisini düşünün. Bunun sevk ve idaresi bizim mesuliyetimiz."