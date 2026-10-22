YÖK Başkanı Özvar, Gürcistan'a giderek yükseköğretimde mutabakat zaptı imzalayacak - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar, Gürcistan'a giderek yükseköğretimde mutabakat zaptı imzalayacak

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YÖK Başkanı Erol Özvar, Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze'nin daveti üzerine 23-25 Ekim'de Gürcistan'a ziyaret yapacak. Ziyarette yükseköğretim iş birliğini güçlendirecek mutabakat zaptı imzalanacak, öğrenci ve akademisyen hareketliliği ele alınacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yarın Gürcistan'ı ziyaret edecek.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Özvar, Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze'nin daveti üzerine 23-25 Ekim tarihlerinde Gürcistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Özvar, burada Mikanadze ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki yükseköğretim iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımları görüşecek.

Ziyarette, YÖK ile Bakanlık arasında iki ülkenin yükseköğretim alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzalanacak.

Ayrıca, öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artırılması, üniversiteler arasında ortak diploma programlarının geliştirilmesi, karşılıklı burs imkanlarının genişletilmesi ve ortak bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi konuları ele alınacak.

YÖK Başkanı Özvar, Gürcistan Parlamentosu'nda da temaslarda bulunacak.

Kaynak: AA
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