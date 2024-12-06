YÖK Başkanı Özvar, Hitit Üniversitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar, Hitit Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Prof. Dr. Erol Özvar, Hitit Üniversitesi'ndeki araştırma merkezini inceledi ve öğrenci başarılarını duydu.

06.12.2024 20:56
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, önemli çalışmalara imza atılan merkezdeki çalışmaları inceledi

ÇORUM - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, makine ve imalat teknolojisi alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi'ndeki Bilimsel TeknikUygulama veAraştırma Merkezi'ndeki çakışmaları inceledi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Hitit Üniversitesi tarafından 8'incisi düzenlenen Gençlik Sohbetleri programında öğrencilerle bir araya geldi. Özvar, daha sonra makine ve imalat teknolojisi alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi'ndeki Bilimsel TeknikUygulama veAraştırma Merkezini ziyaret etti. Merkezdeki laboratuvarları gezen Özvar, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve akademisyenlerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Özvar'a laboratuvarlarda çalışan Hitit Üniversitesi öğrencileri tarafından bu yıl düzenlene TEKNOFEST'te önemli başarılar elde edildiği aktarıldı. Özvar, yürütülen başarılı çalışmalar için Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve akademisyenleri tebrik etti.

Kaynak: İHA

Hitit Üniversitesi, Teknofest, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Özvar, Hitit Üniversitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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